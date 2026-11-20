San Pedro Sula, Honduras.- Las hondureñas Juana Rodas Cálix y Melissa Manuela Rodas, madre y hermana de Esteban Gumercindo Ferrera Rodas, alias “El Diablo”, comparecen este 20 de noviembre de forma virtual a la audiencia inicial en su contra por el delito de asociación terrorista.

La audiencia se desarrolla ante un juez de los tribunales de San Pedro Sula, donde se determinará si existen elementos suficientes para dictar un auto de formal procesamiento o si corresponde un sobreseimiento para las dos imputadas.

Ambas mujeres fueron capturadas el pasado domingo 15 de noviembre durante un operativo en Sulaco, Yoro, y posteriormente quedaron bajo detención judicial en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS).