San Pedro Sula, Honduras.- Las hondureñas Juana Rodas Cálix y Melissa Manuela Rodas, madre y hermana de Esteban Gumercindo Ferrera Rodas, alias “El Diablo”, comparecen este 20 de noviembre de forma virtual a la audiencia inicial en su contra por el delito de asociación terrorista.
La audiencia se desarrolla ante un juez de los tribunales de San Pedro Sula, donde se determinará si existen elementos suficientes para dictar un auto de formal procesamiento o si corresponde un sobreseimiento para las dos imputadas.
Ambas mujeres fueron capturadas el pasado domingo 15 de noviembre durante un operativo en Sulaco, Yoro, y posteriormente quedaron bajo detención judicial en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS).
De acuerdo con los señalamientos en su contra, Juana Rodas Cálix y Melissa Manuela Rodas habrían desempeñado funciones de apoyo logístico para el denominado Cártel del Diablo, estructura criminal que estaría encabezada por Esteban Gumercindo Ferrera Rodas.
Sin embargo, las imputadas han rechazado las acusaciones y aseguran que tienen varios años de no ver a su familiar, conocido con el alias de “El Diablo”. Entre las pruebas en su contra figura una fotografía donde ambas aparecen junto a alias Diablo y otros hombres portando armas de grueso calibre.
En esta audiencia inicial el juez examina los elementos presentados por el Ministerio Público y los argumentos de la defensa para determinar qué prosigue en el caso.