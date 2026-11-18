Tegucigalpa, Honduras.- La ampliación y modernización de la red semafórica del Distrito Central requerirá una inversión estimada de entre 10 y 12 millones de dólares, según informó la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC). El proyecto incluye nuevos dispositivos en hasta 120 intersecciones de la ciudad y la habilitación de un centro de monitoreo de tránsito. La iniciativa tiene previsto comenzar durante el primer trimestre de 2027 y se desarrollará en cuatro etapas, con la incorporación progresiva de equipos en distintos sectores de Tegucigalpa y Comayagüela.

El gerente de Movilidad Urbana de la AMDC, Marco Carrasco, indicó que el financiamiento procederá de fondos municipales y recursos externos obtenidos mediante gestiones de la administración municipal. Aunque la inversión se estima entre 10 y 12 millones de dólares, las autoridades no detallaron cuánto aportarán los fondos municipales ni qué proporción corresponderá al financiamiento externo. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Proyecto contempla cuatro etapas de ejecución

La propuesta busca ampliar la cobertura actual del sistema. Carrasco explicó que la capital cuenta con aproximadamente 56 dispositivos semafóricos funcionales y que se pretende incorporar equipos en hasta 120 nuevas intersecciones. La instalación se concentrará en puntos con mayor carga vehicular, seleccionados mediante estudios técnicos de aforo. También se contempla modernizar los semáforos que ya funcionan e intervenir sectores que todavía no cuentan con regulación semafórica. Uno de los componentes principales será un centro de monitoreo que integrará la red semafórica de Tegucigalpa y Comayagüela. Desde ese espacio, las autoridades podrán supervisar los equipos, identificar congestionamientos y detectar incidencias en las vías. El sistema incorporará cámaras, lectores de placas, dispositivos GPS y herramientas para medir el flujo vehicular. La información recopilada permitirá ajustar los tiempos de los semáforos según las condiciones de circulación. La tecnología también facilitará la implementación de las llamadas olas verdes, un mecanismo que sincroniza los semáforos para favorecer el desplazamiento continuo de los vehículos por determinados corredores viales.

Regular el tránsito en puntos de mayor circulación