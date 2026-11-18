Una de las víctimas fue identificada como Lurvin Núñez y su hijo, un pequeño de aproximadamente cinco años de edad. La escena del crimen es dantesca.
La información sobre las cuatro masacres registradas en Vallecillo y Pacayal, en Yoro, ha conmocionado a la población. Una de las escenas más desgarradoras es aquella en la que aparece el menor.
Una imagen muestra a tres personas tendidas boca abajo: una mujer, una joven y un niño. El menor presenta parte del rostro desfigurado por un disparo en la cabeza.
Familiares de las víctimas llegaron desconsolados a las escenas del crimen, impactados por lo ocurrido.
En Vallecillo fueron asesinadas nueve personas. Dos de los crímenes se registraron en viviendas, mientras que otra escena, en la que fueron encontrados tres cuerpos en un campo, presuntamente correspondería a la madre y su hijo.
Cabe destacar que información preliminar indicaría que entre las 12 víctimas hay tres menores de edad: dos niños y una niña que sería hija de la regidora de Yorito.
El cabecilla del Cartel del Diablo, Esteban Ferrera, se adjudicó las cuatro masacres registradas en Yorito, Yoro tras la captura de su madre y hermana.
Se presume que el primer crimen fue el de la regidora y su familia, en Pacayal. Posteriormente, los responsables se habrían trasladado a Vallecillo, donde se registraron nueve muertes.
Las autoirdades ya han realizado el levantamiento de alguno de los cuerpos de las 12 víctimas, también incrementaron la presencia policial en la zona.