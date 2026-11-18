El 18 de noviembre del 2026 quedará escrito en la historia del país como una fecha donde se registró otra masacre, esta vez dejando 12 fallecidos en el departamento de Yoro. ¿Cómo ocurrieron los hechos? Esta es la cronología.
Un total de 12 personas murieron en el municipio de Yorito, Yoro, la madrugada de este 18 de noviembre. Los hechos se dieron en distintas comunidades.
En redes sociales el denominado "Cartel del Diablo" se atribuyó lo sucedido y afirmaron que las muertes de las personas se dieron por desobedecer y brindarle información a la Policía Nacional.
El jefe de esta pandilla es Esteban Gumercindo Ferrera Rodas, alias "El Diablo". La Policía Nacional ahora brinda 5 millones de lempiras como recompensa para quien dé información por su paradero.
La banda delictiva asesinó a las personas en las comunidades de Vallecillo y El Pacayal, en el municipio de Yorito, durante la madrugada del 18 de noviembre.
En la comunidad de Vallecillo se registraron tres ataques armados. Dos ocurrieron dentro de viviendas y uno en un campo de fútbol. En estos hechos murieron nueve personas.
En El Payacal se produjo un cuarto ataque, en el que fueron asesinadas otras tres personas: una mujer, un hombre y una menor de edad.
Yolanda Olvera, regidora de la Corporación Municipal de Yorito, fue una de las personas asesinada en El Pacayal. Otra víctima responde al nombre de Lurvin Núñez, una joven madre asesinada junto a su hijo de aproximadamente cinco años.
En uno de los videos se escucha al supuesto jefe del "Cartel del Diablo" decir: “Déjenme decirles, toda la población de Yoro también, no le vendan nada a esos policías porque ahorita estoy aquí y les voy a poner un C4, a modo de tumbarles toda una colonia, verdad, entonces que les quede bien claro, bien clarito como el agua”.
“Yo creo que hoy sí ya alistaron los ataúdes, va, ahí les dejé unos poquitos muertos ahí con manta, ya saben, yo fui para que no se van a equivocar, no le echen a otra persona”, es escucha en otros de los videos. Las masacres se dieron antes que amaneciera este 18 de noviembre. La Policía Nacional y las fuerzas del orden ya reforzaron con presencia policial el departamento de Yoro.