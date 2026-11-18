“Yo creo que hoy sí ya alistaron los ataúdes, va, ahí les dejé unos poquitos muertos ahí con manta, ya saben, yo fui para que no se van a equivocar, no le echen a otra persona”, es escucha en otros de los videos. Las masacres se dieron antes que amaneciera este 18 de noviembre. La Policía Nacional y las fuerzas del orden ya reforzaron con presencia policial el departamento de Yoro.