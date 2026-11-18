Tegucigalpa, Honduras.-Varios sectores del país se verán afectados por los cortes de energía programados para este jueves 19 de noviembre por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).
El ente estatal afirmó que la interrupción del fluido eléctrico se deberá a los trabajos de mantenimiento en este sector de Honduras.
De 8:45 am a 2:45 pm en San Pedro Sula, Cortés
Col. Prieto, Aldea Villas El Zapotal, Pedregal, Aldea El Retiro, Invema, Escuela Happy Days, Delicias del Norte, Boquitas Tropical.
De 8:00 am a 5:00 pm en San Marcos de Colón y Duyure, Choluteca
El Llano, Parte de San Francisco, El Aguacatal, Las Delicias, El Trapiche, El Frijolillo, Barranquilla, Misión Lázaro, Comali, Caribbean Appetizer, El Inventario, Duyure, Aduana El Espino, Hacienda La Laguna, Aldea Las Tapias, Aldea El Horno, Aldea Los Planes, Brisas de San Marcos, San Isidro, El Boquerón, Aldea Las Cañas, Carrizal Prieto, Tierras Coloradas, Liraquí, Duyure: Bo. El Centro, Col. Mejía Arellano, Orbasa, San Marcos de Colón: Bo. San José, Panamá, Providencia, Fátima, La Providencia, Col. Los Mangos, Aldea La Quesera, Col. 21 de Diciembre, Bo. El Portillo, La Candelaria, La Peñita, Guadalupe, El Esfuerzo, La Benita, San Rafael, Flor de Mayo, La Esperanza, El Centro, El Cafetal, Gracias A Dios. El Calvario, Las Lajas, Brisas del Calvario, Caserío La Germania, Caserío San Agustín, Bo. El Progreso, Oyoto y zonas aledañas.
De 8:30 am a 4:30 pm en Lepaterique, Francisco Morazán
Secretaría de Seguridad, Escuela Militar, Campo de Parada Marte, Estado Mayor Conjunto, 1.º Batallón de Infantería, Industria Militar, Escuela Técnica del Ejército, Copeco, Imffaa, Academia Militar Francisco Morazán, Las Tapias, Nueva Aldea, Centro de Alto Rendimiento C.D. Olimpia, Res. Monte Real, Mateo, Puerta del Golpe, Cieneguitas, La Calera, La Sabana, Monte Redondo, El Empedrado, El Escarbadero, La Brea, Lepaterique, Cerro Verde, Aldea El Carrizal, Aldea El Naranjo y zonas aledañas.
De 8:00 am a 5:00 pm en municipios de Choluteca y El Paraíso
Cerco de Piedra, El Carrizal, La Galera, Pillado, Agua Agria, El Banquito, parte de San Francisco, puerta de Belén, Las Cabezas, Chinchayote, Orocuina, Mal Paso, Bo. La Estación, Caserío Nueva Esperanza, Bo. Potrerillos, Villa San Pablo, Bo. Buenos Aires, Bo. Nueva York, Bo. Cedrito, Col. Nuevos Horizontes, El Muray, La Concepción, Caserío Los Montoya, Caserío Alianza, Col. Las Lomas, Combalí, Agua Podrida, Matapalo, La Rinconada, Los Jícaros, La Aradita, Aldea Matapalito, Aradito, Cerro El Portillo, Liure, Caserío La Rinconada, El Hato, El Espinal, Piedra Campana, Aguas Zarcas, Maquelizo, San Ramón, Calpules, Caserío Los Encuentros, Aldeas Tres Ceibas, Bajío, El Tablón, Salamé, Samalaguaire, Quebrada Honda, Apacilagua, Bo. El Cementerio, Col. Armenia, Bo. El Centro, El Corrientón, Caserío San Jones, Caserío Los Sánchez, Zapatón, Los Mangos, Soledad, El Bajillo, Bo. Abajo, Soledad Centro, La Pitaya, Aldea La Victoria, Col. Ezequiel, Aldea El Quebracho, Albahaca, El Llano, El Tejar, El Guayabal, Col. El Tamarindo, Las Casitas, La Culebra, Cerro Bonito, Las Marías, Aldea El Rodeo, Morolica, Nueva Morolica, El Tamarindo, Aldea La Ceibita, El Potrero, Aldea San Esteban, Caserío Las Casitas, La Ciénaga, Bo. El Tejar, Sabana Larga, Caserío La Enea, Los Achiotes, El Recodo, Caserío Apasupo, Tapaire, Mezcales y zonas aledañas
De 9:00 am a 5:00 pm en Sabá, Colón
Saba (Colonias y Barrios): Bo. Comilsa, Pava, Coyol, Chorro, Col, Alemán, Brisas de Monga, Centro de Sabá, Col La Castellana, Cholomena, Col Suiza, Col Las Palmas, Col Palma Real, Col. Pradera I, II, III y IV, Col. La Standard, Col Bella Vista, Col. Hábitat, Bo, Colombia, Montefresco, Coop. Saba. Saba (Aldeas): Uva Sureña, Nueva Sureña, Elixir, El Esfuerzo Hondureño, Sonámbula, Mercedes, Reguleto, Pequeña Suiza, Golondrina, Pradera, Ceibita, Palos de Agua Arriba y Palos de Agua Abajo, Standard Fruit Co. Empacadoras, Nerones, Copete I y II, Bohemia.
De 9:00 am a 5:00 pm en Tocoa, Colón
Luzón Palmeras, Tiburones, Paguales, Barranco Chele, Prieta, Lérida, Chiripa, Achiote, Regaderos, Orica, Palos de Agua, Jahuillo.
De 9:00 am a 5:00 pm en Sonaguera y Trujillo, Colón
Sonaguera (Colonia y Barrios): Escano, Los Sureños, Los Mangos, Los Maestros, Bo. Las Flores, Los Montillos, Bo. Arriba, El Centro, Bo. Cotacol, Bo. Montefresco, Los Laureles, Los Castaños, Col. 25 de Septiembre, Bo. Abajo, Col. Morazán, Col. Wilfredo Ortíz, Bo. San Martín, Col. Porvenir. Sonaguera (Aldeas): Carrioles, Sábana de Utila, Juan Lázaro, Utila, El Tapón, Col. 21 de Noviembre, La Curva, La Pita, La Jigua, Las Piñas, Río de Piedra, Quebrada de Arena, Guayabal, Cuyulapa, Sabanas de Lorelay, Sabanas de Bella Vista, Churrúsquera, La Cubana, Lorelay, Parmas, Nueva Sinaí, Agua Caliente, Col. 3 de Mayo, Holanda Linda, Punta de Rieles, Masicales, Río Arriba, Monte de Abajo, Chacalapa, La Atascosa, Panamá, Remolino, El Coco, Ilanga, Rigores, El Chorro, Aldea de Faust, Irineo, Limón, La Hilaria, El Jazmín, Lorencito, Las Pilas, La Danta, Los Ángeles, La Brea, Descombro, Prado, Puente Alto, Planes, Tres Luces, Lanza.
De 9:20 am a 5:20 pm en Tela, Arizona y Esparta, Atlántida
Bo. El Campo Elvir, Bo. Miramar, Bo. La Bolsa, Maxi Despensa, Hospital Viejo Tela Integrado, Col. Grandt, Bo. Hiland Creek (Sur), Aldea Piedras Gordas, Aldea Cedros, Aldea Cabeza de Indio, Bo. El Retiro, Bo. La Laguna, Col. 15 de Septiembre, Rancho La Fortuna, Col. Las Lomas, Res. Florens, Col. Nuevo Amanecer, Aldea Km. 4, Col. Quebrada de Arena, Aldea El Boquete, Aldea La Ensenada, Bo. Delicias (Triunfo de la Cruz), Aldea Triunfo de la Cruz, Res. Mar Bella, Aldea Km. 7, Aldea Km. 8, Aldea Las Palmas, Aldea San Martín, Aldea 3 de Mayo Cedros, Aldea Km. 12, Matas del Atlántico, Aldea La Leona.
Aldea Hicaque, Aldea Planes de Hicaque, Aldea Planes de Tiburón, Aldea Km. 16, Aldea Km. 17, Aldea Sisama, Aldea San Francisco de Saco, Aldea Tiburones, Col Ayala, Aldea Coloradito, Municipio de Arizona, Col San Alejo (Arizona), Col. Brisas de Lean (Arizona), Aldea Santa María, Aldea La Suiza, Desvío Lean (Lean Hacia Arriba), Aldea El Empalme, Aldea Hilamo Nuevo, Aldea Hilamito, Aldea Hilamo Viejo, Aldea El Retiro, Aldea Mezapa, Col. El Eden (Mezapita), Aldea Mezapita, Generador Semsa, Generador Mangungo, Generador Matarras, Col. Reyes (Mezapita), Col Suyapa (Mesapita), Aldea El Astillero, Aldea Matarras, Aldea La Lomas, Aldea La Aurora, Aldea El Guayabo, Col. La Guillén (San José De Texiguat), Aldea San José de Texiguat, Aldea La Bomba, Aldea Nueva Florida, Col. Satélite (Nueva Florida), Aldea La Unión Santa Fe, Aldea Lempira, Aldea La Concepción, Aldea Buena Vista, Aldea Buena Vista (El Barro), Aldea La Yusa, Aldea El Astillero (Fábrica De Aceite Empacadora del Atlántico), Aldea El Coco, Aldea Las Piedras, Aldea Santa Lucía, Aldea Mojiman, Aldea Cangelica Abajo y Cangelica Arriba, Aldea San Juan Lempira, Aldea El Zapote, Aldea Las Delicias, Aldea Las Suyapas, Aldea Morazán, Aldea El Dorado, (Desvío Lean hacia La Ceiba), Aldea río Chiquito, Aldea Barranquia, (Desvío Lean Hacia Abajo), Aldea El Jazmi̇n Arriba y Jazmín Abajo, Aldea París de Lean, Aldea Flores de Lean, Aldea Las Delicias Del Cacao, Aldea Ceibita Way, Aldea El Sitio, Aldea Colorado Barra, Aldea Nueva Goo, Aldea Cayo Venado, Aldea Las Rositas, Aldea Sombra Verde, Aldea Campo Nuevo, Aldea Wachipilín, Aldea La Tarraloza (Esparta), Aldea Agua Caliente.