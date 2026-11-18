Caracas, Venezuela.- Venezuela y Estados Unidos reanudaron la cooperación técnico-militar, rota en 2005 por el entonces mandatario Hugo Chávez, con el fin de mejorar la capacitación y el equipamiento de la Fuerza Armada del país suramericano y poder "hacer frente a amenazas comunes", según anunció la presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez, junto al secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth. Previamente, la presidenta encargada de Venezuela, recibió este miércoles 18 de noviembre al secretario en el palacio presidencial de Miraflores, en Caracas, en su primera visita oficial al país desde la captura de Nicolás Maduro el pasado enero. Hegseth llegó al país suramericano para revisar la agenda de trabajo y la cooperación con el Gobierno venezolano en distintas áreas como lo "técnico-militar", con el fin de aportar a la seguridad regional, según el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

A su llegada a la sede del Ejecutivo venezolano, Hegseth fue recibido por el canciller, Oliver Blanco. En la reunión también participan el ministro de Defensa, Gustavo González López; el subsecretario adjunto de asuntos de seguridad para América, Joseph Humire, y el encargado de negocios estadounidense, John Barrett. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Las recientes visitas del gobierno de EE UU a Venezuela

Esta es la primera visita de Hegseth a Venezuela desde la captura de Maduro en enero pasado, operativo que, entre otras acusaciones, motivó un intento de juicio político en la Cámara de Representantes en su contra, el cual se bloqueó hace poco más de una semana.

El pasado 5 de enero, dos días después de la captura de Maduro, el presidente de EE UU, Donald Trump, dijo que Hegseth y el secretario de Estado, Marco Rubio, entre otros, estarían a cargo de coordinar la transición en Venezuela. Hasta ahora, al país suramericano han venido el jefe del Comando Sur, Francis Donovan, en febrero y mayo; el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine, en junio, y otros funcionarios, como el secretario de Energía, Chris Wright, en febrero y septiembre. Hegseth tiene previsto viajar esta tarde a Colombia para reunirse con su homólogo, Jorge Eduardo Mora, y entregarle el primero de una serie de aviones militares de carga Lockheed C-130 Hercules.