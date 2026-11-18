Yoro, Honduras.- Fuertes amenazas contra el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, contiene un audio atribuido al cabecilla del Cartel del Diablo, Esteban Ferrera Rodas, alias “El Diablo”. El audio sale a la luz tras registrarse cuatro masacres en diferentes comunidades del departamento de Yoro, donde opera esta estructura declarada terrorista. Las cuatro masacres registradas este 18 de noviembre suman 12 personas muertas. Entre las víctimas se encuentra la regidora de Yorito, Yoro, su esposo y su hija.

Textualmente, en el audio atribuido a “El Diablo” se escucha: “Zambrano, Zambrano, Zambrano, te ando cerca, chiquito, ya vas a ver, te ando cerquitita”. Seguidamente, sostiene: “Y va a pagar tu familia también, ya vas a ver, tu familia va a pagar por vos, si no te puedo agarrar a vos, pero te ando cerca, ahorita te lo digo”. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Las cuatro masacres se registran tras la captura de la madre y la hermana de “El Diablo”, Juana Rodas Cálix y Melissa Manuela Ramos Rodas, respectivamente. Agentes de la Policía Nacional las capturaron el domingo 15 de noviembre de 2026 en la aldea Chilindrones, municipio de Sulaco, departamento de Yoro.

En el audio también se escucha: “Ustedes agarran gente inocente, pues, así soy yo, así voy a ser yo de aquí para allá, yo no era así, pero ustedes lo están haciendo a uno así”, dice supuestamente “El Diablo”.