Capturan a la madre y hermana de alias “El Diablo”, en Yoro

Sulaco, Yoro.-La madre y la hermana de alias “El Diablo”, señalado como líder del Cartel del Diablo, fueron capturadas este domingo 15 de noviembre durante un operativo ejecutado por agentes de la Policía Nacional en el departamento de Yoro. Las detenidas fueron identificadas como Juana Rodas y Manuela Ramos Rodas, quienes permanecían bajo búsqueda policial desde hace varios días, luego de una operación realizada recientemente en ese departamento.

El director de la Policía Nacional, Rigoberto Oseguera Mass, confirmó que ambas mujeres fueron ubicadas en un sector conocido como cerro Chilindrones o El Chilindrón, en el municipio de Sulaco, donde se ejecutaron las órdenes de captura emitidas por los juzgados de letras penal con competencia nacional en materia de criminalidad organizada. Oseguera Mass explicó que las dos mujeres son familiares directas de “El Diablo”, quien también es buscado por las autoridades. Según el funcionario, ambas aparecen en fotografías que forman parte de las investigaciones sobre el entorno familiar del presunto cabecilla. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Las capturas, afirmó Oseguera Mass, representan las primeras órdenes judiciales ejecutadas en Honduras por el delito de asociaciones terroristas, luego de que este fuera incorporado a la legislación nacional mediante las recientes reformas penales. El jefe policial detalló que las dos mujeres forman parte de un expediente en el que también se investiga a otras personas detenidas durante una operación anterior, en la que fueron capturados 23 presuntos integrantes de esta estructura criminal.

Además del supuesto vínculo con el Cartel del Diablo, las investigaciones incluyen registros relacionados con movimientos de trasiego de drogas, municiones y armas, actividades que las autoridades atribuyen a los integrantes de esta organización. Tras su captura, Juana Rodas y Manuela Ramos Rodas serán trasladadas desde la zona donde fueron capturadas para ponerlas a disposición del juzgado que emitió las órdenes judiciales, donde deberán responder por los señalamientos en su contra.

¿Quién es alias “El Diablo”, líder del cartel?

Esteban Gumercindo Ferrera Rodas, alias “El Diablo”, es señalado por las autoridades como el cabecilla del denominado Cartel del Diablo, una estructura criminal que opera en el departamento de Yoro y que está bajo investigación por actividades vinculadas al narcotráfico, tráfico de armas y municiones.