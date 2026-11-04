Capturan a 18 presuntos miembros del Cartel del Diablo en fuerte operativo en Sulaco, Yoro

Yoro, Honduras.- Un fuerte operativo policial permitió la captura de 18 personas en el municipio de Sulaco, Yoro.
Esta zona está identificada por las autoridades como uno de los lugares donde concentra sus operaciones la estructura criminal denominada "Cartel del Diablo".
Fue Edgardo Barahona, portavoz de la Policía Nacional, quien confirmó que los detenidos son presuntos integrantes de esta estructura criminal.
"Aquí hay 17 hombres y una mujer, todos presuntamente integrantes del Cartel del Diablo", especificó Barahona.
El portavoz agregó que la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), en Tegucigalpa, será la encargada de recopilar la cifra total de detenidos a nivel nacional durante los operativos programados para este miércoles.
Según explicó Barahona, además de Sulaco, Yoro, se llevaron a cabo operativos en el valle de Sula y en distintos sectores de la capital, por lo que las autoridades darán a conocer posteriormente el balance general de las capturas.
Los fuertes operativos en diferentes puntos de Honduras se desarrollan tras la publicación en el diario oficial La Gaceta de la Ley Especial contra las Maras y Pandillas, que contempla un endurecimiento de las penas para los integrantes de estas estructuras criminales.
Previo a la aprobación de esta normativa, el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) ya había declarado organizaciones terroristas a la Pandilla 18, la Mara Salvatrucha (MS-13) y el Cartel del Diablo.
Las estructuras declaradas terroristas tendrán un tratamiento diferenciado en los centros penitenciarios de máxima seguridad. Entre las medidas contempladas figuran la restricción del contacto con sus familiares y una hora de exposición al sol al día, entre otras disposiciones más estrictas.