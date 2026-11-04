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Capturan a 18 presuntos miembros del Cartel del Diablo en fuerte operativo en Sulaco, Yoro

Un total de 18 personas, entre ellas 17 hombres y una mujer, fueron capturadas en Sulaco, Yoro, durante un operativo policial contra presuntos integrantes del Cartel del Diablo

  • Actualizado: 04 de noviembre de 2026 a las 09:12
Capturan a 18 presuntos miembros del Cartel del Diablo en fuerte operativo en Sulaco, Yoro

Tras la publicación de la Ley Especial contra las Maras y Pandillas en La Gaceta, las autoridades ejecutan operativos en diferentes puntos del país. En Sulaco, Yoro, ya reportan 18 capturas.

 Foto: Cortesía

Yoro, Honduras.- Un fuerte operativo policial permitió la captura de 18 personas en el municipio de Sulaco, Yoro.

Esta zona está identificada por las autoridades como uno de los lugares donde concentra sus operaciones la estructura criminal denominada "Cartel del Diablo".

Fue Edgardo Barahona, portavoz de la Policía Nacional, quien confirmó que los detenidos son presuntos integrantes de esta estructura criminal.

"Aquí hay 17 hombres y una mujer, todos presuntamente integrantes del Cartel del Diablo", especificó Barahona.

Capturan a presunta encargada logística del Cártel del Diablo en Sulaco, Yoro

El portavoz agregó que la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), en Tegucigalpa, será la encargada de recopilar la cifra total de detenidos a nivel nacional durante los operativos programados para este miércoles.

Según explicó Barahona, además de Sulaco, Yoro, se llevaron a cabo operativos en el valle de Sula y en distintos sectores de la capital, por lo que las autoridades darán a conocer posteriormente el balance general de las capturas.

Los operativos se desarrollan en distintos puntos de Honduras, incluidos el valle de Sula y sectores de Tegucigalpa.

Los operativos se desarrollan en distintos puntos de Honduras, incluidos el valle de Sula y sectores de Tegucigalpa.

 (Foto: Cortesía)

Los fuertes operativos en diferentes puntos de Honduras se desarrollan tras la publicación en el diario oficial La Gaceta de la Ley Especial contra las Maras y Pandillas, que contempla un endurecimiento de las penas para los integrantes de estas estructuras criminales.

Tres supuestos miembros del Cartel del Diablo, detenidos en operación ejecutada en Sulaco

Previo a la aprobación de esta normativa, el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) ya había declarado organizaciones terroristas a la Pandilla 18, la Mara Salvatrucha (MS-13) y el Cartel del Diablo.

Las estructuras declaradas terroristas tendrán un tratamiento diferenciado en los centros penitenciarios de máxima seguridad. Entre las medidas contempladas figuran la restricción del contacto con sus familiares y una hora de exposición al sol al día, entre otras disposiciones más estrictas.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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