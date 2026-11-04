Capturan a 18 presuntos miembros del Cartel del Diablo en fuerte operativo en Sulaco, Yoro

Yoro, Honduras.- Un fuerte operativo policial permitió la captura de 18 personas en el municipio de Sulaco, Yoro.

Esta zona está identificada por las autoridades como uno de los lugares donde concentra sus operaciones la estructura criminal denominada "Cartel del Diablo".

Fue Edgardo Barahona, portavoz de la Policía Nacional, quien confirmó que los detenidos son presuntos integrantes de esta estructura criminal.

"Aquí hay 17 hombres y una mujer, todos presuntamente integrantes del Cartel del Diablo", especificó Barahona.