Salud registra casi 13,000 casos de dengue en lo que va de 2026

Tegucigalpa, Honduras.- Los casos de dengue continúan en aumento en el país y hasta la semana epidemiológica 43 (del 25 al 31 de octubre), hay acumulados 12,995 contagios, de acuerdo con los datos de la Unidad de Vigilancia de la Secretaría de Salud (Sesal). La cifra representa 714 casos más en comparación con la semana epidemiológica 42, cuando se contabilizaron 12,281 contagios; es decir, que entre las últimas dos semanas el aumento de los contagios en el país se ha mantenido arriba del 5.8%. Homer Mejía, jefe de la Unidad de Vigilancia de la Salud, detalló que Olancho continúa entre los departamentos con mayor cantidad de pacientes, seguido del Distrito Central.

También figuran regiones como Choluteca, Colón, Yoro y San Pedro Sula, entre las zonas que concentran una mayor cantidad de contagios. Ante el comportamiento de la enfermedad, las autoridades sanitarias pidieron a la población sumarse a las acciones de prevención y eliminación de criaderos del zancudo transmisor. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Entre las medidas se encuentra la aplicación de BTI en los depósitos donde se almacena agua, con el propósito de eliminar las larvas del mosquito antes de que lleguen a su etapa adulta. El personal de Salud Ambiental trabaja junto con líderes comunitarios y fuerzas vivas para colocar este producto en los lugares donde se identifique la presencia de larvas. Mejía recordó que las personas deben acudir a un establecimiento de salud si presentan fiebre, dolor de cabeza o dolor detrás de los ojos; si aparecen señales de alarma, como náuseas, vómitos o dolor abdominal, es importante buscar atención médica oportunamente. En cuanto a los fallecimientos, se reportan cuatro muertes por dengue confirmadas durante 2026, correspondientes a pacientes de Olancho, Choluteca y Tegucigalpa. Los casos de dengue van en aumento, pero las cifras indican que el número de contagios de este año es menor comparado con los 17,368 casos que se reportaron durante todo 2025. Con los 12,995 contagios acumulados hasta la semana 43 de 2026, el país ya alcanza el 74.8% de los casos registrados durante todo el año pasado.