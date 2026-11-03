Orden de captura contra Luis Redondo será ejecutada dentro o fuera de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- El expresidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, está bajo la lupa de la Policía Nacional, que asegura, ejecutará la orden de captura emitida en su contra para ponerlo a disposición de la justicia hondureña.

El director de la Policía Nacional, Rigoberto Oseguera Mass, explicó a EL HERALDO que, ante la orden de captura emitida el 23 de octubre, existen mecanismos para localizar y detener a Redondo, quien enfrenta un proceso judicial por acciones cometidas durante su gestión al frente del Poder Legislativo.

El funcionario policial detalló que la orden de arresto no tiene un plazo de vencimiento, y será ejecutada mediante la cooperación de las autoridades nacionales e internacionales.

"Aquí hay dos formas: él puede ser capturado en cualquier país o asume su responsabilidad de una presentación voluntaria, como ya ocurrió con otros de los actores que están en el mismo proceso", manifestó Oseguera Mass.

El director policial explicó que, pese a que Redondo permanece como un prófugo de la justicia, tiene derecho a defenderse, pero debe responder ante las autoridades por el proceso judicial que enfrenta.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

"No se necesita que nosotros le demos el llamado; él debe comprender que es una circunstancia en la que debe cumplir, tiene el derecho de defenderse como corresponde, pero va a ser habido a ser capturado si está en otro lugar; seguramente otras autoridades se encargarán de hacerlo fuera de frontera", explicó Mass.