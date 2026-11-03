Dejó la placa tirada: Conductor choca contra dos vehículos estacionados y huye en calle Los Alcaldes

Tegucigalpa, Honduras.- Un conductor que se desplazaba en una camioneta Honda CR-V blanca impactó contra dos vehículos que estaban estacionados en la calle Los Alcaldes de Tegucigalpa. El momento del accidente quedó registrado en un video de una cámara de seguridad, cuya fecha y hora indican que ocurrió este martes 3 de noviembre de 2026, a las 10:26 de la mañana.

En las imágenes se observa una camioneta y un vehículo tipo turismo estacionados frente a una tienda de accesorios de mascotas.

Segundos después, aparece una camioneta blanca que se sale de su carril e impacta fuertemente contra ambos automóviles. Tras el fuerte choque, el conductor de la camioneta blanca retrocedió y dejó en el lugar parte del "bumper" o parachoque, junto con la placa del vehículo. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Sin embargo, en lugar de detenerse para responder por los daños ocasionados, el conductor huyó de la escena, dejando seriamente afectados los dos vehículos estacionados.