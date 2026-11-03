Incidencias electorales en EE UU: falla en máquinas de Nueva York e inundaciones en Florida

Washington, Estados Unidos.- La jornada de votación en las elecciones de medio mandato de Estados Unidos de este martes 3 de noviembre registró algunas incidencias, como fallas informáticas en Nueva York e inundaciones en Florida, que no impidieron el voto pero sí causaron algunos inconvenientes.

Una de las incidencias más destacadas fueron los errores de los escáneres en los centros de votación del condado de Westchester (Nueva York), que podrían afectar a hasta 250,000 personas, aunque las autoridades locales aseguraron que todos los votos serían contados.

También un problema informático dificultó durante 20 minutos votar en todos los centros del condado de Broward, en Florida, a lo que se suman los problemas en Misisipi, donde algunas decenas de personas tuvieron que esperar hasta 40 minutos para poder ejercer su derecho al voto.