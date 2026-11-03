Abren los primeros colegios electorales en Estados Unidos, en una jornada que marcará la presidencia

Washington, Estados Unidos.-Los primeros colegios electorales comenzaron a abrir a las 5.00 de la mañana (10.00 GMT) en el estado de Vermont, fronterizo con Canadá, para las elecciones de medio mandato que celebra este martes Estados Unidos, en las que están llamados a votar más de 250 millones de electores, cuyos resultados determinarán los últimos dos años de Gobierno de Donald Trump.

Los centros electorales de los 50 estados y el Distrito de Columbia irán abriendo escalonadamente, en un país con seis husos horarios diferentes, hasta el cierre por la tarde de los centros en el estado de Hawái a las 19.00 hora local (5.00 GMT del miércoles).

Un último colegio en Adak, en las islas Aleutianas de Alaska, cerrará a las 20.00 (6.00 GMT).

Desde las 6.00 (11.00 GMT) abrirán los centros en Connecticut, Nueva York, Nueva Jersey y las zonas orientales de Indiana y Kentucky, seguidos por los de Ohio, Carolina del Norte y Virginia Occidental, media hora más tarde, y los de Pensilvania, Maryland, Delaware, Carolina del Sur, Georgia, y zonas orientales de Florida y Michigan, a las 7.00 (12.00 GMT).