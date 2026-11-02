Tragedia en Copán: motociclista muere tras chocar contra un camión cisterna

Copán, Honduras.- Un hombre de 38 años perdió la vida este lunes 2 de noviembre luego de sufrir un aparatoso accidente de tránsito en Santa Rosa de Copán, en el occidente de Honduras.

La víctima fue identificada como Eldin Javier García Jiménez, quien se conducía en una motocicleta por la carretera internacional CA-4, a la altura del bulevar Jorge Bueso Arias, cuando impactó contra un camión cisterna que transportaba agua.

A raíz del fuerte impacto, García Jiménez sufrió múltiples heridas que le ocasionaron la muerte en el lugar de los hechos, sin que pudiera recibir asistencia médica.