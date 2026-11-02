Tragedia en Copán: motociclista muere tras chocar contra un camión cisterna

Copán, Honduras.- Un hombre de 38 años perdió la vida este lunes 2 de noviembre luego de sufrir un aparatoso accidente de tránsito en Santa Rosa de Copán, en el occidente de Honduras.
La víctima fue identificada como Eldin Javier García Jiménez, quien se conducía en una motocicleta por la carretera internacional CA-4, a la altura del bulevar Jorge Bueso Arias, cuando impactó contra un camión cisterna que transportaba agua.
A raíz del fuerte impacto, García Jiménez sufrió múltiples heridas que le ocasionaron la muerte en el lugar de los hechos, sin que pudiera recibir asistencia médica.
Tras lo ocurrido, agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) llegaron a la zona para asegurar la escena y coordinar las diligencias correspondientes con el personal forense.
Asimismo, las autoridades comenzaron las investigaciones para determinar cómo se produjo el choque y establecer las posibles responsabilidades de los involucrados.
Estadísticas
El pasado 24 de octubre, la subinspectora de la DNVT, Riccy Montoya, reveló que Honduras registraba 1,634 fallecimientos a causa de accidentes de tránsito, una cifra que ya superaba los datos reportados durante todo 2025.
A esta situación se suma la conducción bajo los efectos del alcohol, una de las prácticas que mantiene en alerta a las autoridades y por la que más de 17,000 conductores han sido sancionados en lo que va de 2026.
Asimismo, las estadísticas de la DNVT reflejan que más de 300,000 personas han recibido multas por distintas faltas a la normativa de tránsito, como parte de las acciones implementadas para hacer cumplir la normativa vigente.
Frente a este escenario, la institución continúa desarrollando operativos de control, brigadas móviles coordinadas por la Secretaría de Seguridad y actividades de educación vial en centros escolares, con la finalidad de fortalecer la prevención de accidentes e inculcar hábitos de conducción responsable desde temprana edad.