Carro sin frenos deja una mujer muerta y seis heridos en el Divino Paraíso

Tegucigalpa, Honduras.-Una mujer perdió la vida luego de lanzarse de un vehículo en marcha que, aparentemente, presentó problemas en el sistema de frenos cuando se desplazaba por la colonia Divino Paraíso, en la capital hondureña.
De acuerdo con la información preliminar, la mujer habría entrado en desesperación al percatarse de que el automotor se había quedado sin frenos, por lo que intentó salvar su vida lanzándose del vehículo.
Sin embargo, la fémina terminó siendo atropellada por el mismo automotor, perdiendo la vida debido al impacto.
El pick-up continuó su recorrido sin control hasta estrellarse contra un puente ubicado en la entrada principal de la colonia.
El accidente también dejó al menos seis personas heridas, quienes recibieron asistencia en el lugar y posteriormente fueron trasladadas al Hospital Escuela para recibir atención médica.
El percance provocó daños materiales en el vehículo y movilizó a los equipos de emergencia que llegaron a la zona para atender a los afectados.
Hasta el momento no se ha proporcionado la identidad de la mujer fallecida ni mayores detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió el accidente.