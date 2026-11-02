Carro sin frenos deja una mujer muerta y seis heridos en el Divino Paraíso

Tegucigalpa, Honduras.-Una mujer perdió la vida luego de lanzarse de un vehículo en marcha que, aparentemente, presentó problemas en el sistema de frenos cuando se desplazaba por la colonia Divino Paraíso, en la capital hondureña.

De acuerdo con la información preliminar, la mujer habría entrado en desesperación al percatarse de que el automotor se había quedado sin frenos, por lo que intentó salvar su vida lanzándose del vehículo.

Sin embargo, la fémina terminó siendo atropellada por el mismo automotor, perdiendo la vida debido al impacto.