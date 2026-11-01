Jaime Camil anuncia su regreso a las telenovelas; adelanta un elenco “durísimo”

Miami, Estados Unidos.- Jaime Camil volverá a hacer una telenovela y lo hará otra vez junto a la productora Rosy Ocampo. El actor mexicano lo confirmó en una entrevista con Televisa Espectáculos, en la que explicó que el proyecto nace de años de intentar coincidir con ella en un mismo calendario. Camil contó que “llevamos nueve años queriendo buscar el tiempo para renovar el catálogo”. Reconoció que tiene sentido que se repitan títulos como “La fea más bella”, pero considera que ya es hora de ofrecer historias nuevas. Su razonamiento apunta a la audiencia. Según dijo, “la tele abierta sigue siendo rey en América Latina”, así que lo que corresponde es hacer una novela nueva.

La noticia se adelantó el 27 de octubre en el noticiero “Despierta”, que conduce Danielle Dithurbide. Allí, el periodista Jorge Ugalde informó que, al terminar sus compromisos teatrales, Camil “comenzará las grabaciones de un nuevo melodrama para TelevisaUnivision”. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Los detalles siguen bajo reserva. El actor no reveló el título, la trama ni la fecha de estreno, y evitó nombrar a los intérpretes que lo acompañarán. Sobre el reparto se limitó a decir que “es un home run durísimo”. Camil precisó que será su quinto proyecto con Ocampo y con Benjamín Cann. La productora fue quien lo llamó en 2005 para ofrecerle el papel protagónico de “La fea más bella”, versión mexicana de la colombiana “Yo soy Betty, la fea”, donde dio vida a Fernando Mendiola junto a Angélica Vale. Con ella también hizo “Las tontas no van al cielo”, “Por ella soy Eva” y “Qué pobres tan ricos”. Esta última surgió de una idea del propio Camil, quien propuso adaptar la telenovela colombiana “Pobres ricos” mientras grababan “Por ella soy Eva”. Al estrenarse, Ocampo lo describió ante La Opinión como un actor que “no tiene miedo a hacer personajes difíciles”. Según Las Estrellas, “Qué pobres tan ricos”, de 2013, fue la última telenovela de Camil en Televisa. El plazo de nueve años corresponde a lo que el actor dice haber esperado para reunirse de nuevo con Ocampo.