¿Allisson Lozz regresa a las telenovelas tras millonaria oferta?

Allisson Lozz ha vuelto a despertar interés en la industria televisiva. La actriz fue contactada recientemente por Televisa para una participación especial en la telenovela “Papás por siempre”, según confirmó la productora Rosy Ocampo.
“Yo creo que a Allisson nunca le gustó la actuación. Yo pienso que a quien le gustaba era a la mamá”, señaló Ocampo durante la entrevista con Shanik Berman.
La productora también resaltó que la joven artista “sufría la carrera” y destacó su determinación al tomar decisiones sobre su vida profesional.
Tras recibir la propuesta, Lozz reafirmó su decisión de mantenerse alejada de la actuación y centrarse en otros proyectos personales.
Desde su retiro en 2009, después de protagonizar “En nombre del amor”, la exactriz ha consolidado una trayectoria empresarial en la industria de cosméticos en Colorado, Estados Unidos, donde ha construido un equipo sólido y alcanzado estabilidad financiera.
Lozz, quien compagina su tiempo entre la familia y su fe como Testigo de Jehová, ha señalado en redes sociales que su retiro del medio artístico se debió a experiencias personales en determinadas producciones.
“Hay producciones que te cuidan, pero esta ("En nombre del amor") no fue una de ellas. La realidad es que no les importaba ni mi salud ni nada de mí, y yo tenía 16 años”, comentó.
Lozz inició su carrera en “Código F.A.M.A.” y posteriormente se consolidó con papeles protagónicos en “Alegrijes y rebujos” y “Misión S.O.S.”.
Luego llegaron oportunidades de colaborar en “Rebelde”, “Al diablo con los guapos” y “En nombre del amor”.
Convirtiéndose en una de las figuras juveniles más reconocidas de Televisa.
Actualmente, la actriz dirige su empresa de cosméticos.
Destacando la libertad y autonomía que le permite organizar sus horarios y prioridades, lejos de las exigencias del mundo de la actuación.