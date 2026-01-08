  1. Inicio
¿Allisson Lozz regresa a las telenovelas tras millonaria oferta?

Allisson Lozz vuelve a estar en el radar de Televisa tras un contacto para integrarse a un proyecto televisivo, generando expectativas sobre su carrera artística

¿Allisson Lozz regresa a las telenovelas tras millonaria oferta?
1 de 12

Allisson Lozz ha vuelto a despertar interés en la industria televisiva. La actriz fue contactada recientemente por Televisa para una participación especial en la telenovela “Papás por siempre”, según confirmó la productora Rosy Ocampo.

 Foto: Cortesía | Televisa
¿Allisson Lozz regresa a las telenovelas tras millonaria oferta?
2 de 12

“Yo creo que a Allisson nunca le gustó la actuación. Yo pienso que a quien le gustaba era a la mamá”, señaló Ocampo durante la entrevista con Shanik Berman.

 Foto: Cortesía | Televisa
¿Allisson Lozz regresa a las telenovelas tras millonaria oferta?
3 de 12

La productora también resaltó que la joven artista “sufría la carrera” y destacó su determinación al tomar decisiones sobre su vida profesional.

 Foto: Cortesía | Televisa
¿Allisson Lozz regresa a las telenovelas tras millonaria oferta?
4 de 12

Tras recibir la propuesta, Lozz reafirmó su decisión de mantenerse alejada de la actuación y centrarse en otros proyectos personales.

 Foto: X | Allisson Lozz
¿Allisson Lozz regresa a las telenovelas tras millonaria oferta?
5 de 12

Desde su retiro en 2009, después de protagonizar “En nombre del amor”, la exactriz ha consolidado una trayectoria empresarial en la industria de cosméticos en Colorado, Estados Unidos, donde ha construido un equipo sólido y alcanzado estabilidad financiera.

 Foto: Cortesía redes sociales
¿Allisson Lozz regresa a las telenovelas tras millonaria oferta?
6 de 12

Lozz, quien compagina su tiempo entre la familia y su fe como Testigo de Jehová, ha señalado en redes sociales que su retiro del medio artístico se debió a experiencias personales en determinadas producciones.

 Foto: Cortesía | Televisa
¿Allisson Lozz regresa a las telenovelas tras millonaria oferta?
7 de 12

“Hay producciones que te cuidan, pero esta ("En nombre del amor") no fue una de ellas. La realidad es que no les importaba ni mi salud ni nada de mí, y yo tenía 16 años”, comentó.

 Foto: Instagram | @_allisson_loz
¿Allisson Lozz regresa a las telenovelas tras millonaria oferta?
8 de 12

Lozz inició su carrera en “Código F.A.M.A.” y posteriormente se consolidó con papeles protagónicos en “Alegrijes y rebujos” y “Misión S.O.S.”.

 Foto: Cortesía | Televisa
¿Allisson Lozz regresa a las telenovelas tras millonaria oferta?
9 de 12

Luego llegaron oportunidades de colaborar en “Rebelde”, “Al diablo con los guapos” y “En nombre del amor”.

 Foto: Cortesía redes sociales
¿Allisson Lozz regresa a las telenovelas tras millonaria oferta?
10 de 12

Convirtiéndose en una de las figuras juveniles más reconocidas de Televisa.

 Foto: Instagram | @allisson__gtz
¿Allisson Lozz regresa a las telenovelas tras millonaria oferta?
11 de 12

Actualmente, la actriz dirige su empresa de cosméticos.

 Foto: Cortesía redes sociales
¿Allisson Lozz regresa a las telenovelas tras millonaria oferta?
12 de 12

Destacando la libertad y autonomía que le permite organizar sus horarios y prioridades, lejos de las exigencias del mundo de la actuación.

 Foto: Cortesía redes sociales
