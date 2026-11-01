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Estados Unidos alerta que organizaciones criminales siguen preparando caravanas migrantes

La Embajada de Estados Unidos advirtió que las organizaciones criminales continúan promoviendo caravanas migrantes, pese a los controles para impedir su ingreso al país

  • Actualizado: 01 de noviembre de 2026 a las 11:29
Estados Unidos alerta que organizaciones criminales siguen preparando caravanas migrantes

Estas movilizaciones no surgen de manera espontánea, sino que son planificadas mediante plataformas digitales, afirma la Embajada.

 Foto: EFE

Tegucigalpa, Honduras.-Las caravanas de migrantes que buscan llegar a Estados Unidos continúan siendo organizadas por redes criminales, cuyos integrantes "no tienen ninguna posibilidad" de ingresar al territorio estadounidense, advirtió la Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa.

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, la representación diplomática señaló que estas movilizaciones no surgen de manera espontánea, sino que son planificadas mediante plataformas digitales.

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"Estas son organizadas meticulosamente a través de las redes sociales y, durante la Administración anterior, se convirtieron en un negocio masivo y lucrativo, principalmente para las organizaciones criminales", indicó.

Según la embajada, los migrantes son utilizados como peones en estos esquemas y, con frecuencia, enfrentan "tratos inhumanos y degradantes" durante el recorrido.

La representación diplomática aseguró que, bajo el liderazgo del presidente Donald Trump, estas actividades fueron detenidas, aunque advirtió que sus organizadores continúan intentando movilizar grupos de personas hacia la frontera estadounidense.

Honduras, Guatemala y México frenan caravanas

La embajada destacó las acciones de los gobiernos de Honduras, Guatemala y México para impedir el avance de estas movilizaciones migratorias.

"Una parte fundamental de nuestra estrategia es trabajar estrechamente con las autoridades de otros países para detener las caravanas antes de que se acerquen a nuestra frontera", señaló.

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Según el mensaje, las autoridades de estos países instalaron puestos de control y coordinaron acciones con el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) para frenar el tránsito irregular de personas.

La representación diplomática reconoció las medidas adoptadas por los tres gobiernos y destacó los resultados del trabajo coordinado para contener las caravanas.

Estados Unidos mantiene estrategia de control migratorio

La embajada sostuvo que reforzar los controles migratorios desde los países de origen permite obtener resultados antes de que los grupos lleguen a la frontera estadounidense.

"Hacer cumplir la seguridad fronteriza desde los países de origen da resultados", expresó en su publicación.

Asimismo, reiteró que los organizadores de caravanas no han desaparecido ni abandonado sus intentos de movilizar migrantes, por lo que Estados Unidos mantiene la coordinación con los países de la región para impedir su avance.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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