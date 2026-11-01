Estados Unidos alerta que organizaciones criminales siguen preparando caravanas migrantes

Tegucigalpa, Honduras.-Las caravanas de migrantes que buscan llegar a Estados Unidos continúan siendo organizadas por redes criminales, cuyos integrantes "no tienen ninguna posibilidad" de ingresar al territorio estadounidense, advirtió la Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa. A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, la representación diplomática señaló que estas movilizaciones no surgen de manera espontánea, sino que son planificadas mediante plataformas digitales.

"Estas son organizadas meticulosamente a través de las redes sociales y, durante la Administración anterior, se convirtieron en un negocio masivo y lucrativo, principalmente para las organizaciones criminales", indicó. Según la embajada, los migrantes son utilizados como peones en estos esquemas y, con frecuencia, enfrentan "tratos inhumanos y degradantes" durante el recorrido. La representación diplomática aseguró que, bajo el liderazgo del presidente Donald Trump, estas actividades fueron detenidas, aunque advirtió que sus organizadores continúan intentando movilizar grupos de personas hacia la frontera estadounidense. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Algunas personas creen erróneamente que las “caravanas” de migrantes que buscan ingresar ilegalmente a nuestro país surgen de manera espontánea. Definitivamente, no lo son. Estas son organizadas meticulosamente a través de las redes sociales y, durante la Administración anterior, se convirtieron en un negocio masivo y lucrativo, principalmente para las organizaciones criminales. Los propios migrantes son simplemente peones en este esquema y, con frecuencia, son sometidos a tratos inhumanos y degradantes durante el trayecto.Bajo el liderazgo de @POTUS @realDonaldTrump, todo esto se detuvo de inmediato y ahora tenemos LA FRONTERA MÁS SEGURA DE LA HISTORIA. Sin embargo, los criminales y organizadores de caravanas no han desaparecido ni se han dado por vencidos. Incluso ahora, continúan organizando caravanas que NO TIENEN NINGUNA POSIBILIDAD de ingresar a nuestro país.Una parte fundamental de nuestra estrategia es trabajar estrechamente con las autoridades de otros países para detener las caravanas antes de que acerquen a nuestra frontera. Reconocemos las recientes acciones decisivas y eficaces de los gobiernos de Guatemala, Honduras y México. Mediante la instalación de puestos de control y el trabajo coordinado con @DHSgov, estas autoridades lograron frenar el tránsito de la inmigración ilegal masiva. Hacer cumplir la seguridad fronteriza desde los países de origen da resultados. 🇺🇸🇬🇹🇭🇳🇲🇽 — U.S. Embassy Tegucigalpa (@usembassyhn) October 31, 2026

Honduras, Guatemala y México frenan caravanas

La embajada destacó las acciones de los gobiernos de Honduras, Guatemala y México para impedir el avance de estas movilizaciones migratorias. "Una parte fundamental de nuestra estrategia es trabajar estrechamente con las autoridades de otros países para detener las caravanas antes de que se acerquen a nuestra frontera", señaló.

Según el mensaje, las autoridades de estos países instalaron puestos de control y coordinaron acciones con el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) para frenar el tránsito irregular de personas. La representación diplomática reconoció las medidas adoptadas por los tres gobiernos y destacó los resultados del trabajo coordinado para contener las caravanas.

Estados Unidos mantiene estrategia de control migratorio