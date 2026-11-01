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La eterna burla a la muerte: las catrinas desatan furor global por el Día de los Muertos

Las catrinas desfilan entre risas y colores en México y el mundo, pero nacieron del humor del artista Posada, que despojó a la muerte de toda mística

  • Actualizado: 01 de noviembre de 2026 a las 10:31
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En la última década el Día de Muertos pasó de ser una celebración exclusivamente mexicana a una fiesta global. Altares, calaveras y catrinas decoran hogares alrededor del mundo y esta semana se prevén desfiles en ciudades como Madrid, Nueva York y Tokio. A continuación, los detalles con imágenes de catrinas durante la celebración del Día de los Muertos en México y otros lugares del mundo.

Foto: EFE
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"Todos somos calaveras potenciales y somos no calaveras potenciales solo, sino calaveras del montón", explica en una entrevista Manuel Álvarez Junco, autor de ‘Una calavera del montón. Humor y Muerte’.

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En su texto, el investigador y artista gráfico hace un vasto recorrido histórico sobre las representaciones visuales de la muerte y la forma en que el ingenio ha funcionado como un "bálsamo" ante lo que considera "el acoso más grande que hay en nuestra vida".

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El humor gráfico y sus mecanismos de transgresión son temas que Álvarez Junco llevaba décadas investigando, por lo que la idea de abordar la muerte siempre le había rondado la cabeza, pero confiesa que no se atrevía a hacerlo debido a la visión solemne que impera en España.

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Fue precisamente en el Día de Muertos donde encontró la intersección perfecta: una "curiosa mezcla" entre humor y muerte que le dio la clave definitiva.

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Uno de los grandes aportes del libro es poner en valor lo mestizo de esta celebración. Para entender mejor sus singularidades, Álvarez Junco rastreó las raíces europeas y las aproximaciones humorísticas a la muerte desde la Antigua Grecia y Roma, pasando por las danzas macabras del Medievo y el Día de los Inocentes en España.

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Al entrelazarse con el mundo indígena mesoamericano, que ya integraba la música, la danza y el alboroto en sus rituales sagrados o mitotes, se gestó el sincretismo único que hoy conocemos.

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Durante la presentación del libro en la Casa de México en Madrid, el historiador mexicano Agustín Sánchez González, quién colaboró con el autor durante la investigación, destacó la profunda ironía de que José Guadalupe Posada, célebre por sus catrinas y el artista más exportable del país, muriera en el anonimato.

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"Posada nació el día que murió", sentenció Sánchez González, recordando que el grabador, ilustrador y caricaturista falleció en el barrio de Tepito y terminó en una fosa común convertido, literalmente, en una “calavera del montón".

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Él fue el creador de la catrina con sombrero que hoy es popular en todo el mundo. A la visión de Posada, Álvarez Junco le atribuye un mérito inigualable: haber despojado a la muerte de toda mística.

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"No tiene nada de religioso, ni de lo religioso español ni de lo religioso mesoamericano. Es totalmente laico y totalmente seco", apunta.

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Probablemente, esa visión realista de la muerte sea la clave del éxito de ‘la flaca’, pues no tiene ningún ánimo moralizador, simplemente nos recuerda con gracia nuestro inevitable destino.

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Lejos de ser una tradición estática, el Día de Muertos es un ente vivo. La globalización y el consumo de masas, impulsados por fenómenos como la película de Pixar ‘Coco’ o la cinta ‘007: Spectre’, han popularizado la fecha.

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Álvarez Junco considera que la asimilación global de calaveras y disfraces festivos responde a un deseo humano universal de sobrellevar la tragedia y reírse de la mortalidad.

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Frente a la solemnidad tradicional, el humor demuestra que "hay más vida que muerte", como apuntó Agustín Sánchez.

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Con este libro el escritor busca, en sus propias palabras, "abrir un melón", es decir, funcionar como punto de partida para seguir explorando cómo, sin importar la cultura, el humor sigue siendo la herramienta más eficaz para recordarnos que, al final del día, no hay nada más democrático que terminar convertido en una calavera.

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