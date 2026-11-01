La eterna burla a la muerte: las catrinas desatan furor global por el Día de los Muertos

En la última década el Día de Muertos pasó de ser una celebración exclusivamente mexicana a una fiesta global. Altares, calaveras y catrinas decoran hogares alrededor del mundo y esta semana se prevén desfiles en ciudades como Madrid, Nueva York y Tokio. A continuación, los detalles con imágenes de catrinas durante la celebración del Día de los Muertos en México y otros lugares del mundo.