Times Square, Nueva York, más mexicano que nunca con altares y catrinas

Aguascalientes muestra a los neoyorquinos algunas de las caricaturas de sátira política del artista, cuya obra más emblemática, 'La calavera Garbancera', -conocida como la Catrina- 'ha trascendido generaciones y fronteras hasta convertirse en uno de los símbolos más reconocidos del día de los muertos' destaca sobre Posada, de quien también se muestra una figura -vestido también elegante con un conjunto de chaqueta y pantalón negro y camisa blanca- a la entrada en la sección dedicada a este estado.