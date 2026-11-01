México deslumbra con el Gran Desfile de Día de Muertos 2026 y su nuevo récord

"Es una herida de México que nunca va a sanar (...) Esta es una celebración y los desaparecidos es una actualidad que hay que atender con toda la fuerza", dijo Guillermo Hernández en un país donde miles de familias de distintos estados del país levantan altares para las personas desaparecidas y aquellas que fueron asesinadas en un contexto de creciente violencia.