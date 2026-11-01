"Paseo de las Ánimas", así recuerda Yucatán, México, a sus muertos

Habitantes del puerto de Sisal se suman a esta manifestación cultural que mantiene viva la tradición de honrar a los difuntos mediante el Hanal Pixán, también conocido como la comida de las ánimas.

12. El Paseo de las Ánimas se desarrolla entre las ciénegas y los manglares de Sisal, Yucatán, donde las embarcaciones iluminadas y las personas caracterizadas como catrinas dan vida a una de las tradiciones del Día de Muertos.