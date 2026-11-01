"Paseo de las Ánimas", así recuerda Yucatán, México, a sus muertos

Personas caracterizadas como catrinas participan en el tradicional Paseo de las Ánimas, celebrado este viernes en el pueblo mágico de Sisal, en Yucatán, México, como parte de las actividades del Día de Muertos.
El Paseo de las Ánimas recorre las ciénegas y los manglares del puerto de Sisal, donde pobladores mantienen viva la tradición del Hanal Pixán, una celebración dedicada a recordar a los seres queridos fallecidos.
Con vestidos tradicionales, maquillaje de calaveras y atuendos coloridos, personas disfrazadas de catrinas forman parte de la procesión que honra a los difuntos durante las celebraciones del Día de Muertos en México.
Las chalanas adornadas con luces, flores, veladoras y cruces navegan por las aguas de Sisal durante el Paseo de las Ánimas, una tradición que reúne a los habitantes del puerto para recordar a sus seres queridos.
El Hanal Pixán, que significa comida de las ánimas, es el eje de esta celebración tradicional en Yucatán, donde las familias rinden homenaje a quienes han fallecido y mantienen presentes sus recuerdos.
Entre los manglares y las ciénegas de Sisal, los pobladores participan en una procesión que combina elementos de la cultura yucateca con las tradiciones del Día de Muertos.
Las veladoras y las luces que decoran las embarcaciones iluminan el recorrido por el puerto de Sisal, durante una celebración que busca honrar la memoria de los seres queridos que ya fallecieron.
El tradicional Paseo de las Ánimas convierte los paisajes naturales de Sisal en escenario de una procesión dedicada al recuerdo de los difuntos, con embarcaciones decoradas para la ocasión.
Personas caracterizadas como catrinas forman parte de las expresiones culturales que acompañan el Hanal Pixán, una de las tradiciones más representativas de la celebración del Día de Muertos en Yucatán.
Las flores, cruces y veladoras forman parte de los adornos colocados en las chalanas que participan en el Paseo de las Ánimas, una actividad que recuerda a los familiares y seres queridos fallecidos.
Habitantes del puerto de Sisal se suman a esta manifestación cultural que mantiene viva la tradición de honrar a los difuntos mediante el Hanal Pixán, también conocido como la comida de las ánimas.
12. El Paseo de las Ánimas se desarrolla entre las ciénegas y los manglares de Sisal, Yucatán, donde las embarcaciones iluminadas y las personas caracterizadas como catrinas dan vida a una de las tradiciones del Día de Muertos.
El Paseo de las Ánimas se desarrolla entre las ciénegas y los manglares de Sisal, Yucatán, donde las embarcaciones iluminadas y las personas caracterizadas como catrinas dan vida a una de las tradiciones del Día de Muertos.