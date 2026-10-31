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Entre 35 y 80 años de cárcel para estudiante que mató al bebé de su mejor amiga en Pensilvania

Nicole Virzi, de 32 años, se declaró culpable en Pittsburgh de matar a Leon, de 6 semanas, hijo de su mejor amiga, y recibió de 35 a 80 años de cárcel

  • Actualizado: 31 de octubre de 2026 a las 18:49
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La estudiante de doctorado Nicole Virzi, de 32 años, fue condenada a entre 35 y 80 años de cárcel, por la muerte de Leon Katz, un bebé de apenas 6 semanas en Pittsburgh, Pensilvania.

Foto: redes sociales
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La sentencia ocurrió luego de que Virzi se declarara culpable de asesinato y otros cargos esta semana.

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Antes de un presunto pacto que la mantendrá en prisión de por vida, Virzi se enfrentaba a la pena de muerte.

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La mujer de 32 años cursaba un doctorado en la Universidad de California, en San Diego. Era amiga cercana de Savannah Roberts, la madre de dos gemelos, entre ellos la víctima.

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En 2024 viajó a Pittsburgh y ayudó a cuidar a los gemelos recién nacidos de Roberts: Leon y Ari Katz.

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En junio de 2024, los padres, Roberts y Ethan Katz, llevaron a Ari al hospital tras descubrir heridas en su cuerpo. Mientras ellos estaban fuera, Virzi se ofreció a cuidar a Leon.

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Ya avanzada la noche, ella llamó a la Policía y aseguró que el bebé se había caído de una hamaca.

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Leon fue trasladado de emergencia hacia un centro asistencial donde fue declarado muerto.

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Los investigadores concluyeron pronto que la gravedad de las lesiones del pequeño Leon no podía deberse a una caída de tan baja altura, por lo que Virzi fue detenida.

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Ante los investigadores, Virzi dijo que "siempre tuvo una compulsión" que no podía controlar para hacer daño a los niños, según lo expuesto por los fiscales en la Corte. Para la Fiscalía, el caso fue "espantoso", porque Virzi aprovechó la cercanía con su amiga para cometer el crimen.

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Los padres de la pequeña víctima siguen sumidos en el dolor. "Aún no he podido dejar a Ari a solas con un amigo y no sé si alguna vez podré", manifestó Roberts en una carta dirigida a la jueza Jill E. Rangos.

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Expertos manifestaron que ven poco probable que Virzi sea elegible para libertad condicional, menos que una junta le permita salir de prisión. El caso sigue generando conmoción entre los ciudadanos.

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