Entre 35 y 80 años de cárcel para estudiante que mató al bebé de su mejor amiga en Pensilvania

La estudiante de doctorado Nicole Virzi, de 32 años, fue condenada a entre 35 y 80 años de cárcel, por la muerte de Leon Katz, un bebé de apenas 6 semanas en Pittsburgh, Pensilvania.
La sentencia ocurrió luego de que Virzi se declarara culpable de asesinato y otros cargos esta semana.
Antes de un presunto pacto que la mantendrá en prisión de por vida, Virzi se enfrentaba a la pena de muerte.
La mujer de 32 años cursaba un doctorado en la Universidad de California, en San Diego. Era amiga cercana de Savannah Roberts, la madre de dos gemelos, entre ellos la víctima.
En 2024 viajó a Pittsburgh y ayudó a cuidar a los gemelos recién nacidos de Roberts: Leon y Ari Katz.
En junio de 2024, los padres, Roberts y Ethan Katz, llevaron a Ari al hospital tras descubrir heridas en su cuerpo. Mientras ellos estaban fuera, Virzi se ofreció a cuidar a Leon.
Ya avanzada la noche, ella llamó a la Policía y aseguró que el bebé se había caído de una hamaca.
Leon fue trasladado de emergencia hacia un centro asistencial donde fue declarado muerto.
Los investigadores concluyeron pronto que la gravedad de las lesiones del pequeño Leon no podía deberse a una caída de tan baja altura, por lo que Virzi fue detenida.
Ante los investigadores, Virzi dijo que "siempre tuvo una compulsión" que no podía controlar para hacer daño a los niños, según lo expuesto por los fiscales en la Corte. Para la Fiscalía, el caso fue "espantoso", porque Virzi aprovechó la cercanía con su amiga para cometer el crimen.
Los padres de la pequeña víctima siguen sumidos en el dolor. "Aún no he podido dejar a Ari a solas con un amigo y no sé si alguna vez podré", manifestó Roberts en una carta dirigida a la jueza Jill E. Rangos.
Expertos manifestaron que ven poco probable que Virzi sea elegible para libertad condicional, menos que una junta le permita salir de prisión. El caso sigue generando conmoción entre los ciudadanos.