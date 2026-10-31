Ivanka Trump: los momentos que marcaron sus 45 años de vida

Cuando terminó el primer mandato de su padre, en enero de 2021, Ivanka se trasladó con su familia a Florida y redujo sus apariciones políticas. Tras la victoria electoral de Donald Trump en 2024, anunció que no regresaría a la Casa Blanca, pues prefería concentrarse en sus hijos y mantenerse alejada de la política. El 30 de octubre cumplió 45 años, con una trayectoria que ha pasado por el modelaje, los negocios, la televisión y el poder político estadounidense.