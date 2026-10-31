Ivanka Trump: los momentos que marcaron sus 45 años de vida

Ivanka Trump nació el 30 de octubre de 1981 en Manhattan, Nueva York. Es hija del presidente estadounidense Donald Trump y de su primera esposa, Ivana Trump, empresaria y exmodelo de origen checo. Aquí un poco más de ella.
Sin embargo, decidió orientar su futuro hacia los negocios. Estudió en la Universidad de Georgetown y posteriormente se trasladó a la Universidad de Pensilvania, donde se graduó en Economía en 2004, en la prestigiosa Escuela de Negocios Wharton.
En 2005 se incorporó a la Trump Organization, la compañía de su padre, donde llegó a ocupar el cargo de vicepresidenta ejecutiva de Desarrollo y Adquisiciones. Desde esa posición participó en proyectos inmobiliarios y diferentes operaciones comerciales.
Su popularidad también creció en la televisión. Entre 2006 y 2015 participó como jueza en el programa The Apprentice, conducido por Donald Trump, donde compartió pantalla con su padre y se convirtió en un rostro conocido para el público estadounidense.
En 2007 lanzó su propia marca de moda, Ivanka Trump Collection, que comercializaba ropa, zapatos, accesorios y joyería. También publicó libros sobre negocios y desarrollo profesional. En 2018 anunció el cierre de su empresa para concentrarse en sus responsabilidades políticas.
En su vida personal, se casó en 2009 con Jared Kushner, empresario e inversionista inmobiliario. El matrimonio tiene tres hijos: Arabella, Joseph y Theodore. Kushner también formó parte del equipo de asesores de Donald Trump durante su primera presidencia.
Su trayectoria dio un giro en enero de 2017, cuando Donald Trump llegó por primera vez a la Casa Blanca. Ivanka fue nombrada asesora presidencial y participó en iniciativas relacionadas con el empleo, la capacitación laboral y el desarrollo económico de las mujeres.
Durante los cuatro años de esa administración mantuvo una presencia cercana al mandatario y participó en reuniones con dirigentes internacionales. Su influencia también generó cuestionamientos por la participación de familiares del presidente en puestos gubernamentales y los posibles conflictos de interés.
Cuando terminó el primer mandato de su padre, en enero de 2021, Ivanka se trasladó con su familia a Florida y redujo sus apariciones políticas. Tras la victoria electoral de Donald Trump en 2024, anunció que no regresaría a la Casa Blanca, pues prefería concentrarse en sus hijos y mantenerse alejada de la política. El 30 de octubre cumplió 45 años, con una trayectoria que ha pasado por el modelaje, los negocios, la televisión y el poder político estadounidense.