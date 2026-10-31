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Ivanka Trump: los momentos que marcaron sus 45 años de vida

Creció junto a sus hermanos Donald Jr. y Eric en una familia vinculada al mundo de los negocios y la alta sociedad neoyorquina; conozca más de la hija del presidente de Trump

  • Actualizado: 31 de octubre de 2026 a las 12:19
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Ivanka Trump nació el 30 de octubre de 1981 en Manhattan, Nueva York. Es hija del presidente estadounidense Donald Trump y de su primera esposa, Ivana Trump, empresaria y exmodelo de origen checo. Aquí un poco más de ella.

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Sin embargo, decidió orientar su futuro hacia los negocios. Estudió en la Universidad de Georgetown y posteriormente se trasladó a la Universidad de Pensilvania, donde se graduó en Economía en 2004, en la prestigiosa Escuela de Negocios Wharton.

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En 2005 se incorporó a la Trump Organization, la compañía de su padre, donde llegó a ocupar el cargo de vicepresidenta ejecutiva de Desarrollo y Adquisiciones. Desde esa posición participó en proyectos inmobiliarios y diferentes operaciones comerciales.

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Su popularidad también creció en la televisión. Entre 2006 y 2015 participó como jueza en el programa The Apprentice, conducido por Donald Trump, donde compartió pantalla con su padre y se convirtió en un rostro conocido para el público estadounidense.

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En 2007 lanzó su propia marca de moda, Ivanka Trump Collection, que comercializaba ropa, zapatos, accesorios y joyería. También publicó libros sobre negocios y desarrollo profesional. En 2018 anunció el cierre de su empresa para concentrarse en sus responsabilidades políticas.

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En su vida personal, se casó en 2009 con Jared Kushner, empresario e inversionista inmobiliario. El matrimonio tiene tres hijos: Arabella, Joseph y Theodore. Kushner también formó parte del equipo de asesores de Donald Trump durante su primera presidencia.

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Su trayectoria dio un giro en enero de 2017, cuando Donald Trump llegó por primera vez a la Casa Blanca. Ivanka fue nombrada asesora presidencial y participó en iniciativas relacionadas con el empleo, la capacitación laboral y el desarrollo económico de las mujeres.

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Durante los cuatro años de esa administración mantuvo una presencia cercana al mandatario y participó en reuniones con dirigentes internacionales. Su influencia también generó cuestionamientos por la participación de familiares del presidente en puestos gubernamentales y los posibles conflictos de interés.

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Cuando terminó el primer mandato de su padre, en enero de 2021, Ivanka se trasladó con su familia a Florida y redujo sus apariciones políticas. Tras la victoria electoral de Donald Trump en 2024, anunció que no regresaría a la Casa Blanca, pues prefería concentrarse en sus hijos y mantenerse alejada de la política. El 30 de octubre cumplió 45 años, con una trayectoria que ha pasado por el modelaje, los negocios, la televisión y el poder político estadounidense.

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