Al menos 5 hondureños habrían fallecido tras ofertas de trabajo en Rusia y Ucrania, dice Cancillería

Tegucigalpa, Honduras.-Al menos cinco hondureños habrían fallecido en países en conflicto, al parecer en Rusia y Ucrania, luego de haber recibido ofertas de trabajo que resultaron ser falsas, informó este viernes una fuente oficial en Tegucigalpa. La directora de Protección del Hondureño Migrante, que hace parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Nancy López, dijo a periodistas que unos "33 hondureños han sido prácticamente estafados con ofertas laborales, de los cuales hemos podido retornar a Honduras doce que ya se encuentran sanos y salvos aquí en el país". La funcionaria agregó que los doce retornados "pudieron liberarse de esta red que prácticamente los está utilizando y engañando".

Según López, trece de los migrantes hondureños están desaparecidos y se hacen "todas las gestiones para su localización y búsqueda para poder identificar el lugar donde ellos se encuentren". "También hemos identificado a otros hondureños que se encuentran en hospitales, heridos, víctimas de estas personas que los han expuesto a situaciones laborales bastante alarmantes", subrayó. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse López dijo, además, que otro hondureño viajó a Serbia por una oferta de trabajo, pero que al llegar a ese país no se le permitió ingresar y quedó varado en un aeropuerto, desde el que se pudo comunicar con un consulado de su país y estaría regresando entre el sábado y domingo. Para confirmar el caso de los cinco que habrían fallecido, la Cancillería de Honduras ha activado protocolos de validación e identificación junto con sus familiares en su país.

Según la Secretaría hondureña de Relaciones Exteriores, las "ofertas laborales engañosas" podrían estar siendo utilizadas "como mecanismos de captación y reclutamiento de personas para participar en conflictos armados internacionales", por lo que ha advertido que esas propuestas "no necesariamente se presentan como contrataciones militares". "Por el contrario, pueden anunciarse como oportunidades de empleo civil en actividades agrícolas, limpieza, remoción de nieve, cocina, seguridad privada y otros oficios, ofreciendo remuneraciones extraordinarias, transporte, alojamiento y condiciones aparentemente favorables", subraya un comunicado de la Cancillería en Tegucigalpa. El texto añade que, en el contexto del conflicto entre Rusia y Ucrania, las ofertas pueden llegar a través de redes sociales, WhatsApp y otros medios informales, y que el principal riesgo radica en que, una vez que las personas llegan al país de destino, podrían descubrir que las condiciones reales son distintas de las ofrecidas y sometidas a presiones, amenazas o coacción para suscribir contratos vinculados con actividades militares.