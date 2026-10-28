Hondureño viajó a Rusia por trabajo y habría muerto en combate: esto se sabe de Mario Roberto López

Mario Roberto López López, un hondureño de 49 años originario de La Ceiba, habría muerto en el frente de batalla de la guerra entre Rusia y Ucrania, según información recibida por su familia, que aún espera una confirmación oficial sobre su paradero.
López es administrador de empresas y trabajó como director del área vehicular del Instituto de la Propiedad (IP) durante el gobierno anterior. Tras ser cesado en abril de 2026, comenzó a buscar empleo para recuperar su estabilidad económica.
Durante esa búsqueda, una compañía extranjera lo contactó mediante una plataforma digital y le ofreció un puesto en gestión logística y control de inventarios en Rusia. La empresa habría facilitado los trámites migratorios y los boletos aéreos.
El 4 de julio de 2026, el hondureño viajó con la expectativa de comenzar una nueva etapa laboral. Sin embargo, según su familia, al llegar a Rusia fue trasladado a un hotel y posteriormente le hicieron firmar documentos redactados en ruso, antes de llevarlo a un cuartel militar.
“No le dieron tiempo de traducir y de inmediato los llevaron al cuartel”, relató su hija a EL HERALDO. La joven explicó que su padre le envió una hoja en la que aparecía asignado a una unidad militar.
En lugar de trabajar en el área logística, López fue llevado a un campo de adiestramiento militar. Durante las prácticas sufrió lesiones en las rodillas y tuvo que recibir atención médica, según el testimonio de su hija.
La última comunicación directa ocurrió el 18 de agosto. En esa llamada, el hondureño le contó que, pese a sus lesiones, planeaban enviarlo al frente de batalla. Su hija explicó que recibió inyecciones en el hospital y que, al mejorar, lo sacaron para enviarlo a combatir.
Ante el peligro, la familia solicitó ayuda a la Cancillería hondureña para gestionar su regreso. Sin embargo, según la hija, en septiembre les comunicaron que no podían intervenir porque las autoridades rusas consideraban válidos los contratos firmados. “Me dijeron que no podían hacer nada”, aseguró.
Durante septiembre y los primeros días de octubre, los familiares recibieron información informal de que López continuaba en las filas de combate. La última actualización que obtuvieron sobre su situación fue el 4 de octubre.
El 11 de octubre, un compañero que habría estado con él en las filas militares contactó a la familia para informarles que el hondureño presuntamente había muerto en combate. No obstante, aclaró que la noticia no era oficial, sino información que había escuchado.
La familia volvió a solicitar ayuda al Consulado y a la Cancillería para verificar el posible fallecimiento, pero hasta el momento no había recibido una confirmación oficial. La hija también señaló que su padre habría viajado junto a otros cuatro hondureños que, según su testimonio, fueron captados con ofertas laborales similares.
Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que tiene documentados 32 casos de hondureños afectados por redes de reclutamiento engañoso relacionadas con la guerra entre Rusia y Ucrania. De estos, nueve han regresado al país, 10 permanecen desaparecidos y tres han fallecido. El informe no especifica si Mario Roberto López figura entre los fallecidos.