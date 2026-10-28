Juzgados por sus tatuajes y cárcel de por vida: lo aprobado por el CN en contra de las maras

La noche del 27 de octubre, el Congreso Nacional (CN) aprobó un paquete de reformas para el combate contra las maras y pandillas. Estas reformas van desde el juzgamiento por tatuajes hasta la cárcel de por vida. Conoce más de lo aprobado.
Con 118 votos a favor, el El Congreso Nacional aprobó el cuarto paquete de reformas orientado a robustecer el marco normativo de seguridad ciudadana. ¿Qué se aplicará en contra de las maras y pandillas?
Una de las reformas es que ahora se tipificará de manera integral la asociación terrorista reconociendo a las maras, pandillas y redes de narcotráfico como estructuras de consumación permanente, castigando a directivos y financistas con hasta prisión perpetua.
Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional, había adelantado que las penas contra los grupos delictivos aumentarán y varios de los delincuentes estarán en la cárcel de por vida.
"Se aumentan las penas contra los terroristas ya que actualmente es de 15 a 20 años, pero ahora será de 30 a 40 años de prisión. Para los cabecillas de 40 años a privación de libertad de por vida y para los que recluten menores de 40 años a privación de libertad de por vida", indicó.
Zambrano puntualizó que cada persona que sea identificada con tatuajes de la pandilla 18 y Mara Salvatrucha será juzgado como un terrorista.
"A las personas que tengan tatuajes alusivos a las maras y pandillas solo con el tatuaje va a ser considerado terrorista", apuntó.
Finalmente dijo que "el que atente contra un miembro de las instituciones de seguridad y le cause la muerte entonces tendrá una pena de 40 años a privación de libertad de por vida".
Se dio una reforma al artículo 81 del Código Penal que suprime el beneficio de libertad condicional y preliberación para los condenados por delitos de asociación terrorista, quienes deberán cumplir la totalidad de su condena.
A su vez, el artículo 193 establece la pena de prisión perpetua cuando la víctima de asesinato sea miembro de los cuerpos de seguridad o funcionario del sector justicia por razón de su cargo, mientras que el artículo 195 fija la base punitiva de 30 años de prisión para la tentativa o actos preparatorios de delitos castigados con la perpetuidad.
Por su parte, el artículo 570 endurece el delito de atentado imponiendo penas de ocho a diez años de prisión cuando el autor pertenezca a estructuras criminales o maras.
El artículo 25-A instituye el control biométrico obligatorio para reclusos y abogados defensores, el artículo 63-A regula estrictamente el aseo personal, prohibiendo tatuajes y ordenando el uso de uniformes estandarizados, y el artículo 106-B faculta la neutralización de drones sobre los recintos. El Congreso estará haciendo reuniones periódicos con los entes de seguridad para velar por el cumplimiento de las medidas.