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¿Quiénes son los políticos de Honduras en el Parlacen y cuánto ganan?

Recientemente un exfuncionario del gobierno de Juan Orlando Hernández fue nombrado como presidente del Parlamento Centroamericano

  • Actualizado: 27 de octubre de 2026 a las 15:12
¿Quiénes son los políticos de Honduras en el Parlacen y cuánto ganan?
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En las últimas horas se nombró a un exfuncionario del gobierno de Juan Orlando Hernández como nuevo presidente del Parlamento Centroamericano. ¿Quiénes son los políticos hondureños en el Parlacen? ¿Cuánto ganan? Esto se sabe.

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El Parlamento Centroamericano (Parlacen) es el órgano regional de representación política y democrática del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA). Actualmente lo conforman Guatemala, Honduras, El Salvador, Panamá y República Dominicana.

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Según el orden alfabético de rotación establecido en el Tratado Constitutivo, el hondureño Samuel Reyes fue electo como nuevo presidente del Parlamento para el período 2026-2027.

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Samuel Reyes estará acompañado en la directiva de los vicepresidentes: Ruddy Miguel Girón, por el Estado de Guatemala; Ana Guadalupe Mejía, por el Estado de El Salvador; Namibia Angola Didiez, por el Estado de República Dominicana y Lesly Ariel Miranda, por el Estado de Panamá.

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Ricardo Cardona, exministro de la Presidencia en el gobierno de Juan Orlando Hernández, es uno de los políticos hondureños que forma parte de la bancada hondureña.

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También está la expresidenta de Honduras, Xiomara Castro (esquina superior derecha), quien al dejar de ser la jefa de Estado hondureña pasó a ser juramentada como diputada de Honduras al Parlacen.

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Otro político hondureño en el Parlacen es el expresidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva. Él se sumó al Parlacen en enero del presente año.

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También está el exdiputado de Libertad y Refundación (Libre) por Olancho, Mario Hernán Sorto Deras (izquierda).

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Doris Gutiérrez, exdiputada y designada presidencial en el gobierno anterior, se sumó a la bancada de Honduras en el presente año. ¿Cuánto ganan los diputados que representan a Honduras?

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En total, los diputados al Parlacen devengan 4,400 dólares mensuales y en cuanto al salario fijo son 1,200 dólares al mes. ¿Por qué esa cantidad en total?

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Ellos reciben 1,800 dólares por concepto de "dietas" que les sirve para movilización en Honduras y fuera del país, especialmente cuando las reuniones se efectúan en la sede del Parlacen en Guatemala.

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Con esos 1,800 dólares de dieta cada diputado debe pagar su comida, transporte y hospedaje cuando sesionan en Guatemala. Además reciben 300 dólares de bono que sirven para ciertas ayudas. Hay otra partida que en total les deja un salario de 4,400 dólares; poco más de 118 mil lempiras al mes.

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