¿Quiénes son los políticos de Honduras en el Parlacen y cuánto ganan?

En las últimas horas se nombró a un exfuncionario del gobierno de Juan Orlando Hernández como nuevo presidente del Parlamento Centroamericano. ¿Quiénes son los políticos hondureños en el Parlacen? ¿Cuánto ganan? Esto se sabe.
El Parlamento Centroamericano (Parlacen) es el órgano regional de representación política y democrática del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA). Actualmente lo conforman Guatemala, Honduras, El Salvador, Panamá y República Dominicana.
Según el orden alfabético de rotación establecido en el Tratado Constitutivo, el hondureño Samuel Reyes fue electo como nuevo presidente del Parlamento para el período 2026-2027.
Samuel Reyes estará acompañado en la directiva de los vicepresidentes: Ruddy Miguel Girón, por el Estado de Guatemala; Ana Guadalupe Mejía, por el Estado de El Salvador; Namibia Angola Didiez, por el Estado de República Dominicana y Lesly Ariel Miranda, por el Estado de Panamá.
Ricardo Cardona, exministro de la Presidencia en el gobierno de Juan Orlando Hernández, es uno de los políticos hondureños que forma parte de la bancada hondureña.
También está la expresidenta de Honduras, Xiomara Castro (esquina superior derecha), quien al dejar de ser la jefa de Estado hondureña pasó a ser juramentada como diputada de Honduras al Parlacen.
Otro político hondureño en el Parlacen es el expresidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva. Él se sumó al Parlacen en enero del presente año.
También está el exdiputado de Libertad y Refundación (Libre) por Olancho, Mario Hernán Sorto Deras (izquierda).
Doris Gutiérrez, exdiputada y designada presidencial en el gobierno anterior, se sumó a la bancada de Honduras en el presente año. ¿Cuánto ganan los diputados que representan a Honduras?
En total, los diputados al Parlacen devengan 4,400 dólares mensuales y en cuanto al salario fijo son 1,200 dólares al mes. ¿Por qué esa cantidad en total?
Ellos reciben 1,800 dólares por concepto de "dietas" que les sirve para movilización en Honduras y fuera del país, especialmente cuando las reuniones se efectúan en la sede del Parlacen en Guatemala.
Con esos 1,800 dólares de dieta cada diputado debe pagar su comida, transporte y hospedaje cuando sesionan en Guatemala. Además reciben 300 dólares de bono que sirven para ciertas ayudas. Hay otra partida que en total les deja un salario de 4,400 dólares; poco más de 118 mil lempiras al mes.