Exfuncionario del gobierno de JOH es nombrado como presidente del Parlacen

El Parlamento Centroamericano (Parlacen) tiene un nuevo presidente y se trata de un hondureño que fue funcionario en el gobierno de Juan Orlando Hernández. ¿De quién se trata?
El Parlamento Centroamericano es considerado el principal órgano político de integración regional del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) y está integrado por diputados electos, así como por exjefes de Estado y de gobierno de los países miembros, conforme a lo establecido en su Tratado Constitutivo.
Su último presidente fue la guatemalteca Karla Gutiérrez, quien oficialmente será la titular del Parlamento Centroamericano hasta este 28 de octubre cuando se dé la rotación.
En el Parlacen está la expresidenta de Honduras, Xiomara Castro, quien fue juramentada tras dejar la presidencia de Honduras. Según reportes, casi no asiste a las reuniones del órgano.
Ricardo Cardona, exministro de la Presidencia en el gobierno de Juan Orlando Hernández, es otro de los diputados de Honduras al Parlacen.
En este año también se sumó al Parlamento Centroamericano la exdesignada presidencial Doris Gutiérrez, quien defendió la existencia del Parlacen.
Desde este 28 de octubre, el nuevo presidente del Parlamento -por un año- será el hondureño Samuel Reyes, quien fue funcionario en uno de los gobiernos de Juan Orlando Hernández.
Samuel Reyes fue ministro de Defensa en el primer mandato de Juan Orlando Hernández. Anteriormente había sido designado presidencial de JOH.
Samuel Reyes fungió como ministro de Defensa hasta finales del 2016. Durante su gestión, el excapitán Santos Rodríguez lo acusó de tener vínculos con el tráfico de drogas.
En 2016, el periódico británico The Guardian lo nombró en un artículo. El medio aseguró en ese momento que la ambientalista hondureña Berta Cáceres apareció en una supuesta “lista negra” de militares hondureños antes de su muerte. Reyes dijo que todo era falso.
Cada diputado del Parlacen tiene un salario de 4,400 dólares que vienen siendo poco más de 118 mil lempiras al mes. De salario fijo son $1,200 al mes.
Guatemala, Honduras, El Salvador, Panamá y República Dominicana forman parte del Parlacen. Nicaragua notificó su salida en octubre de 2026 y El Salvador aprobó su salida efectiva para 2027.