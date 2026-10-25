Caso "Delta Teams": cuatro acusados conocerán su fallo judicial el 9 de noviembre

El Tribunal de Sentencia dará a conocer el lunes 9 de noviembre de 2026, a la 1:30 de la tarde, el fallo contra cuatro personas acusadas en el caso "Delta Teams", vinculado con la desaparición de Angie Samantha Peña Melgares en Roatán, Islas de la Bahía.
La decisión fue programada el viernes 23 de octubre, luego de que la Fiscalía del Ministerio Público y los abogados defensores presentaran sus conclusiones al cierre del juicio oral, que comenzó el pasado 7 de septiembre.
El proceso está a cargo de la Sala I del Tribunal de Sentencia en materia de Criminalidad Organizada, Medioambiente y Corrupción, cuyos jueces deberán determinar si las pruebas presentadas durante el debate permiten establecer la responsabilidad penal de los imputados.
Entre los procesados figuran los ciudadanos estadounidenses Harold Joseph Green Jr. y William James Murdock, acusados de trata de personas en la modalidad de renta. Asimismo, Gary Lee Johnston, también estadounidense, y el hondureño Ramón Gustavo Trejo Nájera enfrentan cargos por el supuesto delito de asociación para delinquir.
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, la presunta estructura habría comenzado a operar alrededor de 2019 en Islas de la Bahía, donde supuestamente desarrollaba actividades relacionadas con la trata de personas y la explotación sexual.
El portavoz del Poder Judicial, Carlos Silva, confirmó que ambas partes presentaron sus conclusiones y que el tribunal quedó en condiciones de emitir su resolución.
La Fiscalía sostuvo su acusación y solicitó una declaratoria de responsabilidad penal, mientras los abogados defensores plantearon una resolución absolutoria.
La cercanía del fallo reavivó las exigencias de Michelle Melgares, madre de Angie Peña, quien mantiene una lucha para conocer qué ocurrió con su hija. “Cargamos el dolor y angustia que rodea su desaparición”, expresó al referirse al sufrimiento que enfrenta su familia.
Melgares también cuestionó la actuación de las instituciones encargadas de investigar el caso y exigió una resolución que permita avanzar hacia la justicia, al manifestar que “a casi cinco años de la desaparición de Angie Peña alzo la voz como madre y víctima de un Estado que fomenta la impunidad en el caso de mi hija”.
Su reclamo ocurre mientras el proceso judicial entra en una etapa decisiva, aunque el fallo contra los acusados no necesariamente permitirá esclarecer todas las circunstancias de la desaparición de Angie Peña.