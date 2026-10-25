Entre ruinas y abandono: así es por dentro la cárcel La Acequia que se perfila como el Cecot de Honduras

La lente de EL HERALDO visitó la cárcel de La Acequia, en Naco, Santa Bárbara, que se perfila como una de las tres opciones para construir el centro penitenciario antiterrorista, inspirado en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) de El Salvador.
Fue el general en condición de retiro Walter Irán Amador Lacayo, director del Instituto Nacional Penitenciario (INP), quien explicó que “hay planes" de convertir a La Acequia en un centro penal de máxima seguridad similar al Cecot, en El Salvador, ya que en esta cárcel está en obra gris y puede ser tomada en cuenta.
En una visita de EL HERALDO se constató que la infraestructura está en abandono. Se observan varios daños ocasionados por el paso del tiempo y la prolongada paralización de las obras, por lo que las autoridades deberán realizar diversas mejoras.
En Naco, el Estado dispone de unas 119 manzanas de terreno. Para las autoridades, esta cárcel representa una ventaja, pues ya cuenta con una estructura levantada que consta de tres módulos. El proyecto de construcción de La Acequia comenzó en la administración del expresidente Ricardo Maduro (2002-2006) y en 2013, comenzó formalmente su construcción con fondos de la Tasa de Seguridad, pero con el paso de las siguientes administraciones no se concluyó.
En la cárcel de Naco se observan varios módulos semiterminados, pero el prolongado abandono ha provocado descuidos y deterioro en las instalaciones, por lo que será necesario remozarlas.
En el interior quedaron abandonadas láminas de zinc, hierro y otros materiales que tuvieron un alto valor económico para el Estado.
El muro perimetral, levantado con malla ciclónica, presenta enormes agujeros por donde ingresan habitantes de la comunidad para tirar basura y recoger leña.
La construcción ha permanecido abandonada durante muchos años, una situación que queda evidenciada en las imágenes captadas por EL HERALDO durante su recorrido por las instalaciones.
Aunque la construcción de la cárcel de La Acequia se paralizó hace casi una década, las autoridades actuales todavía consideran que tiene potencial, sobre todo tras la iniciativa de construir en Honduras un centro penitenciario inspirado en el Cecot, impulsada luego de una visita de una comitiva de diputados hondureños a El Salvador hace algunas semanas.
De reconstruirse la cárcel de máxima seguridad en La Acequia, las autoridades confirmaron que tendría capacidad para albergar a 11,000 privados de libertad.
Una de las ventajas de construir un centro penitenciario inspirado en el Cecot en este lugar es que ya existe un porcentaje considerable de obra gris. En cambio, en Yoro y Colón, otras de las opciones que se contempan, según las autoridades penitenciarias, únicamente se dispone de los terrenos, por lo que la construcción de una cárcel de máxima seguridad llevaría más tiempo.
La actual administración de Honduras asegura que mantiene una lucha frontal contra las maras y pandillas. Hace algunos meses decidió declarar como terroristas a tres organizaciones criminales: el Barrio 18, la Mara Salvatrucha (MS-13) y el Cartel del Diablo.