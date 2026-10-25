Entre ruinas y abandono: así es por dentro la cárcel La Acequia que se perfila como el Cecot de Honduras

En Naco, el Estado dispone de unas 119 manzanas de terreno. Para las autoridades, esta cárcel representa una ventaja, pues ya cuenta con una estructura levantada que consta de tres módulos. El proyecto de construcción de La Acequia comenzó en la administración del expresidente Ricardo Maduro (2002-2006) y en 2013, comenzó formalmente su construcción con fondos de la Tasa de Seguridad, pero con el paso de las siguientes administraciones no se concluyó.