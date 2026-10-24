Congreso Infantil 2026 abre sus puertas a 128 representantes de la niñez hondureña

De igual forma, la ministra de Educación, Ivette Argueta, resaltó que los diputados infantiles tendrán la oportunidad de compartir sus inquietudes y plantear propuestas relacionadas con el sistema educativo, al señalar que “estos niños traen muchas ideas, ilusiones y propuestas que las darán a conocer sobre lo que ellos esperan en sus centros educativos”.