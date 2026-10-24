Congreso Infantil 2026 abre sus puertas a 128 representantes de la niñez hondureña

El Poder Legislativo recibió este sábado 24 de octubre a los 128 diputados infantiles que representarán a los 18 departamentos de Honduras en la XXIX edición del Congreso Infantil 2026, una iniciativa que busca promover el liderazgo, la participación y la inclusión de la niñez hondureña.
Bajo el lema “Los niños hablan, Honduras escucha”, el encuentro se desarrollará durante cuatro días e incluirá una serie de actividades formativas que los participantes realizarán en el Palacio Legislativo y en otras instituciones del país.
Además, la jornada inicial incluye dinámicas y circuitos educativos organizados con el apoyo de algunas fundaciones nacionales.
La directora del Despacho de Acción Social y Esperanza del Poder Legislativo, Yohana Estrada de Zambrano, y la ministra de Educación, Ivette Argueta, fueron las encargadas de recibir a los representantes infantiles que formarán parte de esta experiencia de aprendizaje.
“Estoy contenta por recibir a estos pequeños diputados infantiles. Hay muchas perspectivas que trae cada uno de ellos”, manifestó Yohana Estrada de Zambrano.
Asimismo, la funcionaria resaltó que el Congreso Infantil representa una oportunidad para reconocer las capacidades de la niñez hondureña y promover espacios de participación en los que todos los niños y niñas puedan expresar sus opiniones sobre la realidad nacional sin distinción.
En ese sentido, Estrada de Zambrano hizo énfasis en la necesidad de avanzar hacia una sociedad que garantice oportunidades para todos, al señalar que la inclusión debe constituir un principio fundamental en los espacios educativos y de participación ciudadana.
“Que Honduras sepa que la inclusión es importante”, expresó la directora, quien destacó la relevancia de brindar a la niñez espacios donde sus ideas sean escuchadas y tomadas en cuenta.
De igual forma, la ministra de Educación, Ivette Argueta, resaltó que los diputados infantiles tendrán la oportunidad de compartir sus inquietudes y plantear propuestas relacionadas con el sistema educativo, al señalar que “estos niños traen muchas ideas, ilusiones y propuestas que las darán a conocer sobre lo que ellos esperan en sus centros educativos”.
De esta manera, el encuentro pretende fomentar una cultura de inclusión, respeto y participación ciudadana, al reconocer las capacidades de la niñez hondureña y la importancia de escuchar sus inquietudes para contribuir a la construcción de una Honduras con mayores oportunidades.