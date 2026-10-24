ENEE condonará deudas, intereses y multas a usuarios residenciales: ¿quiénes aplican al beneficio?

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) inició la aplicación de la condonación de deudas para usuarios residenciales; sin embargo, no todos pueden acceder a este beneficio. Aquí le explicamos quiénes aplican y cuáles son los requisitos.
El beneficio incluye la eliminación de la deuda acumulada por consumo de energía eléctrica, así como de intereses, multas, recargos y otros cargos pendientes, siempre que el usuario cumpla con las condiciones establecidas. A continuación, le detallamos cómo solicitarlo.
Según la ENEE, la medida está dirigida a usuarios residenciales de bajos recursos cuyo consumo mensual sea de un máximo de 250 kilovatios-hora (kWh).
La condonación se aplicará una sola vez por vivienda y no estará disponible para negocios ni para usuarios que superen el límite de consumo establecido.
Para solicitar este beneficio, el titular del servicio debe presentarse en las oficinas de la ENEE con los documentos que acrediten la titularidad del servicio y el uso habitacional de la vivienda. La empresa verificará el consumo y las condiciones del medidor.
El beneficio está contemplado en el artículo 20 de la Ley de Justicia Energética y está dirigido exclusivamente a personas naturales titulares de servicios destinados al uso habitacional, cuyas cuentas registren deudas acumuladas pendientes de pago y un consumo promedio mensual de hasta 250 kilovatios-hora (kWh).
Es importante aclarar que, una vez presentada la solicitud, la ENEE revisará el historial de consumo y realizará una inspección física del medidor para comprobar que el servicio corresponde a una vivienda residencial que cumple con las condiciones establecidas para acceder al beneficio.
En los casos en que la vivienda no tenga un medidor instalado, la ENEE informó que procederá a colocarlo de manera inmediata y sin costo para el usuario.
La ENEE aclaró que la medida no es aplicable a usuarios de bajaos recursos que registren un consumo mensual superior a los 250 kWh establecidos en la normativa.
La medida busca aliviar la carga económica de los usuarios residenciales que cumplen con los requisitos. Además, la empresa informó que la inspección de la vivienda será completamente gratuita.