Vehículos son arrastrados por río desbordado en San José del Cabo, Baja California

Ciudad de México, México.- El ciclón Vance se debilitó a una baja presión remanente frente a las costas del estado de Nayarit, noroeste de México, pero reforzó las lluvias en el oeste y noroeste de México, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dejando a su paso lluvias que provocaron una emergencia.

La circulación del sistema reforzó las lluvias intensas (de 75 a 150 milímetros [mm]) en Sinaloa (centro y sur), muy fuertes (de 50 a 75 mm) en Baja California Sur (sur), Nayarit (norte) y Durango (oeste).

Las precipitaciones generadas por este sistema han provocado deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en las zonas bajas de los estados mencionados, apuntó el organismo.

Videos que circulan en redes sociales muestran como varios vehículos fueron arrastrados por la fuerte corriente en San José del Cabo, Baja California, uno de los lugares afectados por el desbordamiento de un río como consecuencia de las torrenciales lluvias.