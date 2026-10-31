Fabrizio Romano se pronuncia sobre posible fichaje de Messi por el equipo de sus amores

Revelan en qué equipo jugará Lionel Messi la próxima temporada. Fabrizio Romano sale al paso y confirma giro inesperado.
La posibilidad de ver a Lionel Messi con la camiseta de Newell’s Old Boys volvió a generar ilusión en Argentina. En Rosario creció la expectativa luego de que trascendiera que el campeón del mundo estaría valorando un movimiento que lo llevaría de regreso al club donde comenzó su formación futbolística.
Sin embargo, Fabrizio Romano salió al paso de estas versiones y descartó que el argentino tenga previsto cambiar de equipo. El reconocido periodista italiano explicó que actualmente no existe una intención de abandonar Inter Miami.
De acuerdo con Romano, Messi está cómodo en Estados Unidos y no contempla regresar al fútbol argentino en enero de 2027. Su presente deportivo y personal en Miami es uno de los motivos que alejan esa posibilidad.
Otro aspecto importante es su situación contractual. El delantero tiene vínculo con Inter Miami hasta diciembre de 2028, aunque su continuidad podría extenderse todavía más.
Romano incluso dejó abierta la posibilidad de que el argentino renueve su contrato con el equipo estadounidense. De concretarse, Messi permanecería en una institución que se ha convertido en su nuevo hogar desde su llegada.
La comodidad de su familia en Miami también juega un papel fundamental. El entorno del futbolista es uno de los factores que tendría en cuenta antes de considerar cualquier cambio de residencia y de equipo.
A esto se suma el crecimiento del proyecto deportivo y comercial de Inter Miami, una institución que tiene grandes ambiciones y que encontró en el argentino a su principal figura dentro y fuera de la cancha.
Los proyectos personales de Messi también forman parte de este escenario. Entre ellos aparece la Messi Cup, una competición juvenil vinculada a su nombre que refleja su interés por impulsar iniciativas relacionadas con el fútbol.
Por ahora, la posibilidad de regresar a Argentina no figura entre sus planes inmediatos. Según la información de Romano, el campeón del mundo está concentrado en su presente y no mantiene conversaciones con Newell’s.
El sueño de los aficionados rojinegros, sin embargo, no es nuevo. Desde hace años, en Rosario esperan que el futbolista más importante de su historia pueda regresar para defender los colores del primer equipo.
Messi comenzó su formación futbolística en Newell’s, donde dio sus primeros pasos antes de trasladarse a Barcelona para continuar su carrera. Por esa razón, un eventual regreso siempre ha despertado una enorme ilusión en los seguidores del club.
No obstante, las versiones sobre una posible incorporación en enero de 2027 no encuentran respaldo en la información difundida por Romano. El periodista italiano sostiene que no hay negociaciones entre el jugador y la institución argentina.
Mientras tanto, Inter Miami tiene la tranquilidad de contar con Messi durante las próximas temporadas. Su contrato vigente hasta 2028 permite pensar en una continuidad a largo plazo.
De esta manera, el regreso del argentino al Coloso Marcelo Bielsa parece lejano. Por ahora, su futuro sigue ligado al fútbol estadounidense y hasta podría prolongar su estadía en Miami con una nueva renovación.