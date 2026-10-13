Huracán Simón se debilita a categoría 1 frente a México; mantiene alerta por lluvias

Ciudad de México, México.- El huracán Simón se debilitó este martes a categoría 1 mientras avanza frente a las costas del Pacífico mexicano, aunque mantiene la amenaza de lluvias intensas, fuertes vientos y oleaje elevado en los estados de Nayarit y Sinaloa, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). En su más reciente aviso, a las 06.00 hora local (12.00 GMT), el centro del ciclón se localizó aproximadamente a 155 kilómetros al oeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 320 kilómetros al sur-suroeste de Mazatlán, Sinaloa, con vientos máximos sostenidos de 150 kilómetros por hora y rachas de hasta 185 kilómetros por hora. El fenómeno se desplaza hacia el oeste-noroeste a seis kilómetros por hora, según el organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Sus bandas nubosas ocasionarán lluvias muy fuertes, de entre 50 y 75 milímetros, en la costa de Nayarit y el sur de Sinaloa, así como precipitaciones fuertes en el norte, centro y sur de Jalisco. Además, se prevén rachas de viento de entre 60 y 70 kilómetros por hora en el centro y sur de Sinaloa y la costa de Nayarit, así como oleaje de entre dos y tres metros en las costas de ambos estados. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El SMN mantiene una zona de prevención por efectos de vientos de huracán en las Islas Marías, Nayarit, y otra de vigilancia desde Escuinapa hasta Bahía de Tempehuaya, en Sinaloa. Asimismo, permanece vigente una zona de vigilancia por vientos de tormenta tropical desde Cabo Corrientes, Jalisco, hasta Escuinapa, Sinaloa.