San Pedro Sula, Honduras.- Una persona fue requerida por las autoridades en el marco de las investigaciones por la desaparición del periodista Kevin Mercado en San Pedro Sula, Cortés. La Policía Nacional confirmó que en las últimas horas fue requerida una persona que podría aportar información clave para esclarecer la desaparición del comunicador, de 30 años. Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad del requerido ni el vínculo que tendría con Kevin Mercado.

Tras su requerimiento, la persona quedó a disposición de las autoridades, que continúan con las investigaciones para determinar qué ocurrió con el joven periodista. A casi 15 días de su desaparición, sus familiares aún no tienen noticias sobre su paradero. Por ello, han solicitado a las autoridades intensificar su búsqueda, rastrear su vehículo, revisar las cámaras de seguridad y dar seguimiento a su teléfono celular. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Como parte de los esfuerzos para localizarlo, la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) activó una alerta amarilla para ampliar la búsqueda de Kevin Eduardo Mercado Cruz a escala internacional. La medida fue confirmada el miércoles 18 de noviembre por Mario Molina Moncada, subdirector de la Policía Nacional.

¿Cómo desapareció Kevin?

Kevin Mercado fue visto por última vez el pasado 12 de noviembre, alrededor de las 8:30 de la noche, en San Pedro Sula.