Tegucigalpa, Honduras.- El periodista hondureño Kevin Eduardo Mercado Cruz, de 30 años, continúa desaparecido en San Pedro Sula, Cortés, cinco días después de que sus familiares perdieran contacto con él. Ante la falta de información sobre su paradero, el Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), capítulo Noroccidental, pidió a las autoridades intensificar las acciones de búsqueda e investigación.

Mediante un pronunciamiento, la organización gremial expresó su profunda preocupación por la desaparición del comunicador e instó a las instituciones competentes a realizar todas las gestiones necesarias para localizarlo, esclarecer las circunstancias del caso y garantizar su integridad. El CPH también manifestó su solidaridad con los familiares, amigos y colegas de Mercado, quienes permanecen a la espera de noticias sobre su ubicación. Asimismo, solicitó a las autoridades que brinden información oportuna sobre las diligencias emprendidas.

🟡⚪️COMUNICADO🟡⚪️ https://t.co/9Xewv3351y — CPH Honduras (@ColegioPeriodi1) November 17, 2026

¿Qué pasó con Kevin Eduardo Mercado Cruz?

Mercado fue visto por última vez la noche del jueves 12 de noviembre, alrededor de las 8:30 de la noche, en San Pedro Sula. De acuerdo con la información difundida por sus familiares, se movilizaba en un vehículo Hyundai Elantra, tipo turismo, color rojo, y desde entonces su teléfono celular permanece desactivado. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El periodista tiene 30 años y, según información difundida por sus familiares, habría sido interceptado por desconocidos y trasladado contra su voluntad.

Un testimonio señala que un amigo que lo acompañaba fue obligado a bajar del vehículo. Sin embargo, esta versión todavía requiere confirmación mediante las investigaciones. El caso también es investigado por la Dirección Policial de Investigaciones (DPI). El comisionado Walter Rafael Varela, jefe regional de la Policía Nacional en el Valle de Sula, confirmó que los equipos trabajan para localizar al comunicador, aunque reconoció que el acceso limitado a la familia ha dificultado algunas diligencias. Entre los elementos que investigan las autoridades figura un supuesto pago de dinero por un rescate. No obstante, Varela aclaró que no existe una prueba de vida que confirme que Mercado se encuentra en poder de otras personas y señaló que, por ahora, no hay elementos suficientes para tipificar legalmente el caso como secuestro.