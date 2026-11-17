Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) dio a conocer las zonas que se quedarán sin fluido eléctrico este miércoles 18 de noviembre.
Los cortes incluyen sectores de San Pedro Sula y el Distrito Central. Además, en los departamentos de El Paraíso y otras zonas de Francisco Morazán.
Los habitantes de las zonas afectadas deben tomar las medidas necesarias ante los prolongados cortes de energía. ¿Su zona se verá afectada? Aquí los detalles
San Pedro Sula, Cortés, de 8:45 a. m. a 2:45 p. m
Col. San Luis, Bo. Las Palmas, Col. Montefresco, Col. Montefresco Centro, Col. Valle de Sula, Bo. San Francisco, Col. La Unión, Col. Islas del Progreso I, Col. Flor del Valle (Oeste), Bo. Cabañas (Sur), Col. Rápalo, Aguas de San Pedro, Clínica Ochoa, Centro de Salud Las Palmas.
Ocotepeque, de 9:00 a. m. a 3:00 p. m
Municipio de San Francisco del Valle, Ocotepeque: casco urbano de San Francisco y las aldeas: Coloal, Las Lomas, El Sile, El Tablón, La Laguna, Santa Teresha, Río Hondo y los caseríos cercanos.
Municipio de San Marcos, Ocotepeque: casco urbano de San Marcos y las aldeas: El Refugio, caseríos cercanos.
Municipio de Mercedes, Ocotepeque: casco urbano de Mercedes y las aldeas: Concepción, El Coral, El Limoncito, Laguna Seca, Las Vegas, Plan del Rosario, San Antonio, San José del Jocotán, Yuscarán y los caseríos cercanos.
Sectores de El Paraíso y Francisco Morazán, de 9:00 a. m. a 3:00 p. m.
Las Mesas, el Batallón de Las Mesas, Guayabillas, Maderas del Bosque, desvío a aldea SOS Guadalajara, empalme de Yuscarán, Ojo de Agua, Morocelí, desvío a la Villa de San Francisco, km 2 de Yuscarán, Rancho Quemado y zonas aledañas.
Distrito Central, de 9:00 a. m. a 4:00 p. m.
Colonia La Joya, Residencial Los Tulipanes y zonas aledañas.