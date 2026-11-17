Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) dio a conocer las zonas que se quedarán sin fluido eléctrico este miércoles 18 de noviembre.

Los cortes incluyen sectores de San Pedro Sula y el Distrito Central. Además, en los departamentos de El Paraíso y otras zonas de Francisco Morazán.

Los habitantes de las zonas afectadas deben tomar las medidas necesarias ante los prolongados cortes de energía. ¿Su zona se verá afectada? Aquí los detalles