Cortes de energía para este jueves 12 de noviembre en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) anunció en sus redes sociales el listado de zonas de Honduras que experimentarán cortes de energía este jueves - 12 de noviembre de 2026-. La estatal estará realizando mantenimiento general del circuito, así como mejoras en la red de distribución. A continuación el listado de sectores intervenidos por mantenimiento:

Distrito Central 9:00 A.M. A 5:00 P.M.

Col. Las Palmas, parte de colonia Santa Isabel, Bodegas AMDC, Bodegas Las Palmas ENEE y zonas aledañas.

Distrito Central 9:05 A.M. A 4:05 P.M.

Col. Altamira, Barrio Los Jucos, Delikatessen, Guadalupe, Plantas Tropicales, Hotel Clarion, Radio América (Estudios y zonas aledañas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Siguatepeque 8:15 A.M. A 2:15 P.M.

Barrios de Siguatepeque: Fátima, San Miguel, Las Colinas, San Francisco, Oriente, Arriba, El Centro, Clínica Munguía, El Mercado San Pablo, parte del Boulevard Francisco Morazán.

Municipios de Francisco Morazán 8:00 A.M. A 4:00 P.M.

Azucarera 3 Valles, San Juancito, San Juan de Flores, El Naranjal, Miravalle, El Hato, Las Mesas, Coyolito, Ingenio Azucarero 3 Valles, Villa de San Francisco, Tipistepe, San Juan de Flores, Cerro Bonito, Chandala, La Labranza, Sabaneta, Aldea La Masa, Aldea Coyolito, Aldea Cofradía, Yamaguare, Miravalle, Aldea El Porvenir, Aldea El Pedregal, El Centro Carbonera, Aldea Loma Pelada, comunidades aledañas a la carretera de San Juan de Flores-Talanga, Talanga, Villa Real, La Venta, Vallecillos, Agalteca, hacia Río Abajo, Piedra y Arena y zonas aledañas.

La Ceiba, Atlántida 8:00 A.M. A 12:00 P.M.

Estadio Ceibeño, Bo. La Isla, Barrio La Barra, Zona Viva, Hotel Quinta Real, Hotel Paternon Beach. Hotel Art Deco, Barrio Inglés, Barrio Higuerito, calle desde el Centro Penal hasta Colegio San Isidro, Hospital Euro-Honduras, Hospital Centro Médico.

San Lorenzo, Valle 8:00 A.M. A 2:00 P.M.

Barrio La Cruz, Barrio Plaza Marina, Empacadora San Lorenzo, Empacadora Pacific, Barrio San José (Chaparral), Barrio Aires, Cementerio, Barrio La Ceiba, Barrio San Antonio, Barrio Victoria, Barrio Gracias A Dios, Barrio Brisas del Mar, Barrio El Centro, Barrio Valle, Mercado Viejo, Parque Central de San Lorenzo, Seguro Social, los Juzgados de San Lorenzo, Calle 8, Las Lisas, Lagunas de Oxidación, UTCD San Lorenzo, Rastro Municipal, Estadio Ángel Augusto Martínez, Banco Atlántida, Banco de Occidente, Cooperativa Chorotega, Banpaís, Grupo Agrolíbano, Barrio Buenos Aires.

San Francisco de Becerra, Olancho 8:00 A.M. A 4:00 P.M.

La Colonia La Solidaridad, Los Ángeles, Villa Santa, La Universidad Católica, Los Batallones, La Aldea Cayo Blanco, La Aldea El Espinal, El Bijagual, Plan de Turcios, La Columbia, La Aldea Calpules, La Aldea Sahara, La Aldea La Concepción y zonas aledañas.

Ocotepeque 9:00 A.M. A 3:00 P.M.

Casco urbano de Fraternidad y las aldeas: Las Cruces, Los Vados, San Francisco, y los caseríos cercanos. Casco urbano de Dolores Merendón y aldeas: San Jerónimo, La Cumbre, La Quebradona, La Toreras, El Baral, El Pinal. El Quequesque, Represa Hidroeléctrica Quilio I y II, los caseríos cercanos. Casco urbano de San Jorge y las aldeas: El Rastrojón, El Socorro, Los Planes, Río Blanco, Santa Elena y caseríos cercanos.

Puerto Cortés y Choloma, Cortés; Tela, Atlántida; El Progreso y Yoro 9:00 A.M. A 3:00 P.M.