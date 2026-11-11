Activos de la OABI deberán transferirse en 30 días para reforzar lucha contra el crimen

Tegucigalpa, Honduras. -Con la entrada en vigor del Decreto Legislativo 269-2026, se establece un mecanismo temporal para centralizar los activos financieros incautados en la Cuenta Única del Tesoro (CUT). El decreto dispone que la Secretaría de Finanzas (Sefin), en coordinación con la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), tendrá un plazo máximo de 30 días hábiles para ejecutar el traspaso íntegro del dinero y los productos financieros confiscados a estructuras criminales. Los recursos centralizados tendrán como propósito fortalecer las capacidades logísticas y operativas de los operadores de justicia y defensa frente a la delincuencia organizada.

De acuerdo con las disposiciones del decreto, los capitales ingresados a la Cuenta Única del Tesoro se mantendrán debidamente identificados para garantizar su trazabilidad absoluta durante su asignación a las dependencias beneficiarias. La distribución de estos fondos estará a cargo de la Sefin, destinándolos de manera directa a la Secretaría de Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad, el Ministerio Público, el Poder Judicial, la OABI, la Dirección Nacional de Inteligencia e Investigación (DNII) y la Agencia Nacional Contra el Crimen (ANC). Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Adicionalmente, el marco legal autoriza a las instituciones receptoras a emplear dichos recursos en la adquisición de bienes, así como en la contratación de obras y servicios bajo los mecanismos de fiscalización y rendición de cuentas, exceptuando de esta distribución los montos decomisados en el caso Koriun Inversiones.