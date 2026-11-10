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Shakira regresaría a tres países centroamericanos en 2027: esto se sabe

Una reconocida productora anunció la nueva etapa latinoamericana de la gira de Shakira para 2027, la cual incluiría tres países de Centroamérica

  • Actualizado: 10 de noviembre de 2026 a las 14:04
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La cantante colombiana Shakira sumará en 2027 una nueva etapa latinoamericana a su gira "Las mujeres ya no lloran world tour", y en ella figuran tres naciones centroamericanas donde no se presenta desde 2011.

Foto: Instagram | @shakira
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El material difundido lleva el encabezado "Latinoamérica 2027" y reúne a Brasil, Venezuela, Guatemala, Costa Rica, Puerto Rico y Panamá como los seis países de la nueva ruta.

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Honduras no está incluida, hasta el momento, en ese listado.

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"¡Prepárate para lo que viene!", escribió la productora Fénix Entertainment al presentar la gira.

 Foto: Captura de pantalla
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El anuncio, sin embargo, llegó sin calendario. Todavía no se conocen fechas, ciudades ni recintos, y tampoco hay información sobre la venta de entradas. .

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Hasta el momento, la colombiana no se ha pronunciado en su página oficial ni en sus canales para confirmar el itinerario.

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La última vez que Shakira pisó escenarios de Guatemala, Costa Rica y Panamá fue en 2011, con la gira "Sale el sol world tour".

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La espera de la región tuvo un desvío en febrero de 2026. En 2025 los países centroamericanos habían quedado fuera del recorrido, lo que dejó decepcionados a miles de seguidores.

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Después llegó la residencia de cinco conciertos en El Salvador, la única parada centroamericana de esta gira.

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Meses antes, la propia cantante había dicho que esperaba verlos "muy pronto en Centroamérica".

 Foto: EFE
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