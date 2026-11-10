Shakira regresaría a tres países centroamericanos en 2027: esto se sabe

La cantante colombiana Shakira sumará en 2027 una nueva etapa latinoamericana a su gira "Las mujeres ya no lloran world tour", y en ella figuran tres naciones centroamericanas donde no se presenta desde 2011.
El material difundido lleva el encabezado "Latinoamérica 2027" y reúne a Brasil, Venezuela, Guatemala, Costa Rica, Puerto Rico y Panamá como los seis países de la nueva ruta.
Honduras no está incluida, hasta el momento, en ese listado.
"¡Prepárate para lo que viene!", escribió la productora Fénix Entertainment al presentar la gira.
El anuncio, sin embargo, llegó sin calendario. Todavía no se conocen fechas, ciudades ni recintos, y tampoco hay información sobre la venta de entradas. .
Hasta el momento, la colombiana no se ha pronunciado en su página oficial ni en sus canales para confirmar el itinerario.
La última vez que Shakira pisó escenarios de Guatemala, Costa Rica y Panamá fue en 2011, con la gira "Sale el sol world tour".
La espera de la región tuvo un desvío en febrero de 2026. En 2025 los países centroamericanos habían quedado fuera del recorrido, lo que dejó decepcionados a miles de seguidores.
Después llegó la residencia de cinco conciertos en El Salvador, la única parada centroamericana de esta gira.
Meses antes, la propia cantante había dicho que esperaba verlos "muy pronto en Centroamérica".