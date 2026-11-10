Mia Dio, Miss Cuba: la influencer que busca la corona de Miss Universo 2026

Mia Angelina Donadio Cancio, conocida en las redes sociales como Mia Dio, es una creadora de contenido, modelo y activista digital de 25 años que se convirtió en Miss Universe Cuba 2026.
Nació y creció en Miami, Florida, Estados Unidos. Es hija de madre cubana y padre chileno, una mezcla de raíces latinoamericanas que ha influido en su identidad y en la manera en que se presenta ante sus seguidores.
Su historia familiar está vinculada al exilio cubano. Su abuelo, José Cancio Goudie, fue veterano de la Brigada 2506, integrada por exiliados cubanos que participaron en la invasión de Bahía de Cochinos en 1961.
En el ámbito académico, Mia estudió Relaciones Internacionales, con concentración en Ciencia Política, y se graduó de Florida International University (FIU). Su preparación universitaria también ha influido en los temas sociales y políticos que aborda públicamente.
Antes de convertirse en reina de belleza, ya había conseguido una importante presencia en internet. Su trabajo como influencer se caracteriza por publicaciones de entretenimiento, humor, belleza y situaciones de la vida cotidiana.
Su popularidad en las plataformas digitales le ha permitido reunir millones de seguidores en TikTok y más de un millón en Instagram, donde comparte aspectos de su vida, proyectos profesionales y opiniones sobre diferentes temas.
A diferencia de otras creadoras de contenido centradas principalmente en moda y estilo de vida, Mia también ha utilizado sus redes para hablar de derechos humanos, libertad y la realidad política y social de Cuba.
Uno de los momentos que impulsó su acercamiento a los concursos de belleza ocurrió en febrero de 2025, cuando un video suyo se viralizó después de que ingresara a la alfombra magenta de Premio Lo Nuestro y convenciera a asistentes y fotógrafos de que era una celebridad.
Su primera participación en Miss Universe Cuba fue en 2025, cuando representó a Isla de la Juventud. En esa edición consiguió avanzar hasta el grupo de las cinco finalistas y obtuvo el reconocimiento de Miss Popularidad.
Sin embargo, aquella experiencia estuvo marcada por un problema de salud. Pocos días antes de la final sufrió una parálisis facial temporal, una situación que puso a prueba su confianza y que incluso la llevó a cuestionarse si volvería a competir.
Mia también tuvo una experiencia previa en la televisión hispana. En 2021 participó en el programa Nuestra Belleza Latina, una de sus primeras apariciones en un concurso de belleza y entretenimiento con alcance internacional.
Para 2026 decidió regresar a Miss Universe Cuba con una preparación renovada. El 20 de agosto de ese año consiguió la corona después de competir con otras 19 finalistas y suceder a Lina Luaces, quien había representado a Cuba en 2025.
Su proyecto social también ocupa un lugar importante en su trayectoria. Es fundadora de Cuerpos Conscientes, una iniciativa enfocada en la educación sobre salud femenina, salud reproductiva y derechos de las mujeres.
La iniciativa surgió de experiencias personales relacionadas con una pérdida gestacional y los desafíos de salud femenina. A través de este proyecto busca generar espacios de información, acompañamiento y conversación para mujeres que atraviesan situaciones similares.
Mia también ha hablado abiertamente sobre los procedimientos estéticos a los que se ha sometido. En lugar de evitar las críticas sobre su apariencia, ha abordado el tema públicamente y defendido su derecho a hablar con transparencia sobre sus decisiones personales.