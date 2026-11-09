Clara Vegas, políglota e hija de una reina: va a Miss Universo 2026 por Venezuela

35 años después de que su progenitora se coronara en Caracas, Clara Federica Vegas Goetz volvió a escribir el nombre de su familia en la historia de Miss Venezuela. Se coronó como ganadora el pasado 4 de diciembre de 2025, y representará a su país en el certamen de Miss Universo 2026. Pero, ¿quién es Clara? Aquí te contamos todo sobre ella.