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Clara Vegas, políglota e hija de una reina: va a Miss Universo 2026 por Venezuela

La joven de 23 años, hija de la Miss Venezuela 1990, es la primera ganadora del certamen que repite la hazaña de su madre y va por Miss Universo

  • Actualizado: 09 de noviembre de 2026 a las 19:25
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35 años después de que su progenitora se coronara en Caracas, Clara Federica Vegas Goetz volvió a escribir el nombre de su familia en la historia de Miss Venezuela. Se coronó como ganadora el pasado 4 de diciembre de 2025, y representará a su país en el certamen de Miss Universo 2026. Pero, ¿quién es Clara? Aquí te contamos todo sobre ella.

Foto: Instagram Clara Vegas
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La madre de la Miss Venezuela 2025 es nada más y nada menos que Andreína Goetz, quien fue coronada como la reina de belleza en 1990.

Foto: Instagram Clara Vegas
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Aunque Clara, de 24 años, no solo fue reconocida como la mujer más bella de su país; también fue galardonada con las bandas de Miss Infliuencer, Miss Belleza Auténtica y Miss Líder.

 Foto: Instagram Clara Vegas
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La venezonala, nacida el 23 de enero de 2002, asumió ser la representante de su tierra natal en la edición número 75 de Miss Universo 2026 que se realizará en Puerto Rico el próximo 24 de noviembre.

Foto: Instagram Clara Vegas
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Vegas Goetz nació en Chacao, Caracas, el 23 de enero de 2002. Es hija de Nicolás Vegas y de Andreína Goetz.

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Estudió artes escénicas en la Universidad del Sur de California y en el Royal Welsh College of Music & Drama.

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Además de actriz y modelo, es políglota. Domina el español, el inglés, el alemán, el francés y el chino.

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Clara Vega figura entre las candidatas más populares, no solo por su belleza, sino también porque comparte la misma corona con su madre, añadiendo ese componente emotivo para esta edición del Miss Universo 2026.

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Miss Venezuela 2025 es una figura muy activa en redes sociales, cuenta con más de 564 mil seguidores en Instagram, donde comparte todo sobre su preparación de cara al certamen más esperado del año.

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Por ahora, la joven nacida en Chacao ya dejó su marca en el certamen más seguido de Venezuela y se prepara para llevar su nombre, y el de su madre, al máximo escenario de la belleza.

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La gran gala de Miss Universo 2026 se llevará a cabo en el Coliseo José Miguel Agrelot, San Juan, Puerto Rico.

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La ganadora recibirá la corona de manos de la actual Miss Universo Fátima Bosch.

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