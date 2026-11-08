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Justin Timberlake desmiente que What Goes Around hable de Britney Spears

Timberlake rechaza que su éxito de 2006 sea una carta a Britney Spears y cuenta cómo escribió la letra en unos 20 minutos, tras una llamada telefónica

  • Actualizado: 08 de noviembre de 2026 a las 10:15
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El cantante estadounidense Justin Timberlake desmintió que su sencillo de 2006 What Goes Around... Comes Around trate de su ex pareja Britney Spears, un rumor que acompañó al tema durante 20 años.

 Foto: Grosby Group.
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Timberlake, de 45 años, lo explicó en Re-Rank, la serie de Complex en la que los artistas ordenan sus mejores temas, cuya entrevista se difundió el 5 de noviembre.

 Foto: Instagram | @justintimberlake
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“Quizás debería desmentir un rumor a estas alturas”, dijo.

 Foto: Instagram | @justintimberlake
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Según precisó, la canción se basa en “la historia personal de un amigo” y le “pidió permiso” para usarla.

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El músico detalló cómo ocurrió. Su amigo atravesaba una relación difícil y le contó lo sucedido. Timberlake le preguntó, “¿Te molesta si escribo sobre esto?”. La respuesta incluyó la frase que acabó siendo el título del tema.

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“Tengo que irme, gracias”, le dijo, según su relato, y ante la extrañeza del otro añadió “Ya lo tengo”.

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La escritura, afirmó, fue veloz. “Esta canción se escribió en, bueno, casi 20 minutos”, dijo, y agregó que todo “fluía”.

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Al clasificar su repertorio colocó el tema en el puesto “uno o dos” y recordó que el video de 10 minutos que filmaron “funcionó a pleno rendimiento” para él.

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What Goes Around... Comes Around fue el tercer sencillo de FutureSex/LoveSounds, segundo álbum de estudio del artista, y alcanzó el primer lugar del Hot 100 de Billboard el 3 de marzo de 2007. El video, dirigido por Samuel Bayer, contó con Scarlett Johansson como pareja del protagonista.

 Foto: Cortesía redes sociales
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El rumor se alimentó de la historia reciente de los dos artistas. Timberlake y Spears, que se conocieron de niños en The All-New Mickey Mouse Club, fueron pareja de 1999 a 2002. Cry Me a River, del álbum Justified (2002), fue leída por el público como una respuesta a ella, y su video incluía a una actriz parecida a Spears. Cuando salió What Goes Around... Comes Around, la cantante vivía su divorcio de Kevin Federline y muchos oyentes vieron el tema como una continuación de aquel éxito.

 Foto: Shutterstock
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