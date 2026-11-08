Justin Timberlake desmiente que What Goes Around hable de Britney Spears

El rumor se alimentó de la historia reciente de los dos artistas. Timberlake y Spears, que se conocieron de niños en The All-New Mickey Mouse Club, fueron pareja de 1999 a 2002. Cry Me a River, del álbum Justified (2002), fue leída por el público como una respuesta a ella, y su video incluía a una actriz parecida a Spears. Cuando salió What Goes Around... Comes Around, la cantante vivía su divorcio de Kevin Federline y muchos oyentes vieron el tema como una continuación de aquel éxito.