"Honduras está soñando contigo": Luisa Pineda inicia la concentración de Miss Universe

La Organización Miss Universe Honduras envió este domingo un mensaje a Luisa Pineda en el arranque oficial de su concentración en Puerto Rico, donde la hondureña se prepara para la edición 75 de Miss Universe.
El texto, difundido junto a una fotografía de Pineda con la corona y la banda nacional, abre con la frase “Hoy comienza un gran sueño”.
La organización se declara orgullosa de su preparación y de su entrega, y le asegura que la acompaña “en cada paso” durante una experiencia que le desea “llena de momentos inolvidables”.
“Honduras está soñando contigo y nosotros creemos en ti”, señala, y la invita a brillar, disfrutar y llevar la bandera “con orgullo”.
El cierre llega con las líneas: “Todo un país está contigo, Luisa Pineda nuestra Reina” y “Vamos, Honduras”.
Pineda, de 26 años y originaria de Río Lindo, en Yojoa, Cortés, ganó la corona nacional el 11 de septiembre en San Pedro Sula, en representación de San Francisco de Yojoa.
La recibió de manos de Alejandra Fuentes, quien llevó la bandera del país a Miss Universe en Tailandia, en una gala que tuvo como invitada de honor a la mexicana Fátima Bosch, actual Miss Universe.
Las actividades oficiales de la edición 75 comienzan este 8 de noviembre en Puerto Rico, que acoge el certamen por cuarta vez en su historia.
Hasta 130 delegadas, según la cifra confirmada por la organización, cumplirán una agenda de recorridos culturales y actividades solidarias antes de las tres citas en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan.
El desfile de trajes típicos será el 21 de noviembre, la competencia preliminar el 22 y la gran final el 24, cuando Bosch entregará la corona a su sucesora.
Entretanto, Pineda suma dos semanas en el grupo de las 20 candidatas más votadas en la plataforma oficial de Miss Universe, según el listado más reciente, publicado el sábado 7 de noviembre.
La candidata con mayor respaldo del público avanzará directamente a semifinales.