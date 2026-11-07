¿Qué pasará con los proyectos educativos de Shin Fujiyama en Honduras tras irse a El Salvador?

El creador de contenido Shin Fujiyama anunció nuevos proyectos en El Salvador. En redes sociales surgió la pregunta si continuará ayudando a Honduras. Esto se sabe.
El creador de contenido explicó que, tras visitar los 18 departamentos de Honduras, llegó el momento de ofrecer experiencias diferentes a su audiencia. Entre esas cosas está visitar otros países.
Fujiyama aseguró que seguirá apoyando a Honduras y la educación, lo que hará ahora es hacer contenido en otras naciones.
“Quiero seguir los pasos que Luisito Comunica ha mostrado a tantos creadores de contenido como yo”, explicó Shin Fujiyama.
“Aquí comienza nuestro futuro como creador de contenido, después de muchos años grabando los 18 departamentos de Honduras, hoy decimos adiós a ese bello país para expandirnos y grabar otros países”, manifestó.
Su último recorrido por territorio hondureño tuvo como escenario el departamento de Ocotepeque, donde visitó la Piedra de Cayaguanca, un atractivo natural y mirador de la zona.
Aunque su actividad digital tendrá nuevos escenarios, Fujiyama aclaró que su trabajo filantrópico no se detendrá. La Fundación 1000 Escuelas continuará desarrollando proyectos educativos en distintas comunidades del país hasta llegar al objetivo.
Shin Fujiyama se encuentra actualmente en El Salvador haciendo contenido para sus redes sociales, dijo que seguirá con otras naciones.
Por ahora, cuatro centros educativos permanecen en construcción: la Escuela Juan de la Cruz Avelar, en Siguatepeque; la Escuela República de Honduras, en Marcala, La Paz; el kínder Sonrisas Infantiles, en Choluteca; y otro centro de educación preescolar en Puerto Lempira, Gracias a Dios.
La relación de Fujiyama con Honduras comenzó en 2004, cuando llegó por primera vez como estudiante universitario para participar en una experiencia de voluntariado.