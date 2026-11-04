Calendario de agua: ¿Cuándo llegará el servicio a tu colonia en noviembre?

EL HERALDO Plus presenta el calendario de distribución de agua potable en Tegucigalpa para noviembre, mes en el que mejoró la frecuencia del suministro en comparación con octubre

  • Actualizado: 04 de noviembre de 2026 a las 17:58
Calendario de agua: ¿Cuándo llegará el servicio a tu colonia en noviembre?

Durante noviembre, el suministro de agua potable en la capital se realiza, en promedio, cada nueve días.

 Ilustración: Asistida con IA

Tegucigalpa, Honduras.- La capital de Honduras ha tenido un respiro gracias a las copiosas lluvias de octubre. Las precipitaciones del mes pasado elevaron los niveles de las dos principales represas, Los Laureles y La Concepción, y aumentaron el caudal del sistema de El Picacho, lo que permitió mejorar la frecuencia del suministro de agua potable.

Desde finales de octubre, la Alcaldía Municipal del Distrito Central modificó el calendario de distribución de agua, reduciendo de 12 a nueve días el intervalo de abastecimiento. Este esquema se mantiene durante noviembre.

En ciertos sectores, las condiciones han mejorado a tal punto que el servicio se presta cada siete días.

¿Tiene problemas con el agua o detectó una fuga? Así puede reportarlos a la UMAPS

Sin embargo, las autoridades de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) aclararon que, por el momento, no contemplan acortar aún más la frecuencia de distribución, debido a la necesidad de mantener reservas de agua hasta mayo de 2027, período hasta el cual se prevé que se prolongue la sequía asociada al fenómeno de El Niño.

EL HERALDO Plus comparte el cronograma de distribución de agua potable para noviembre. Únicamente escriba el nombre de la colonia y en el calendario se marcarán los días designados; también puede descargar una versión en PDF pulsando el botón rojo.

Distrito Central

Cuándo llega el agua

Busca tu colonia y consulta la programación de noviembre de 2026.

Noviembre 2026

Programación de agua
Día con distribución programada. Selecciónalo para ver el horario.
UMAPS publica la hora de apertura del tanque. La llegada del agua a cada hogar depende de su ubicación. La distribución puede adelantarse un día según la producción disponible.
Te gustó este artículo, compártelo
Eduardo Domínguez
Eduardo Domínguez
Editor de El Heraldo Plus

Editor de El Heraldo Plus y La Prensa Premium. Con más de 12 años de experiencia periodística. Licenciado en Periodismo por la UNAH y máster en Investigación y Datos por la URJC (España). Exbecario del International Center for Journalist y de CONNECTAS.

Ver más