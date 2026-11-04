Calendario de agua: ¿Cuándo llegará el servicio a tu colonia en noviembre?

Sin embargo, las autoridades de la<b> Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS)</b> aclararon que, por el momento, no contemplan acortar aún más la frecuencia de distribución, debido a la <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/tegucigalpa/represas-tienen-agua-para-garantizar-distribucion-hasta-mayo-2027-capital-IF32514905" target="_blank">necesidad de mantener reservas de agua hasta mayo de 2027</a>, período hasta el cual se prevé que se prolongue la sequía asociada al fenómeno de El Niño.EL HERALDO Plus comparte el cronograma de distribución de agua potable para <b>noviembre</b>. Únicamente escriba el nombre de la colonia y en el calendario se marcarán los días designados; también puede descargar una versión en PDF pulsando el botón rojo.