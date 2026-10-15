Primeras colonias recibirán agua potable cada nueve días, anuncia UMAPS

Tegucigalpa, Honduras.- Los primeros sectores de Tegucigalpa y Comayagüela ya fueron incluidos en el nuevo calendario de distribución de agua potable con un periodo de cada nueve días, en lugar de los 12 días que se mantenían debido a la crisis hídrica en la capital.
La Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) informó cuáles colonias recibirán el servicio con mayor frecuencia, luego de que la represa Los Laureles alcanzara el 100% de su capacidad y La Concepción superara el 40%.
Las autoridades aclararon que el cambio no se aplicará de manera simultánea en toda la ciudad, sino que se incorporará progresivamente hasta abarcar los distintos sectores abastecidos por el sistema.
¿Qué colonias están incluidas en el nuevo calendario?
Entre las zonas anunciadas figuran varios sectores de Las Hadas, como la parte baja, la calle de tierra, Villa San Rafael, Gatesa, Altos de Las Hadas, Los Ángeles, Villas Mediterráneo, Villas Santa Mónica, Santa Cecilia y Villa Las Hadas, además de la cuarta etapa de Las Hadas.
También aparecen las partes alta y baja de la residencial Francisco Morazán y la colonia 19 de Septiembre.
En el sector de Villa Laureles se incluyeron Villa Los Laureles y Laureles Real. Para Santa Cruz, el calendario contempla las residenciales Santa Cruz I, II y III etapa, Las Casitas, Quinta Isabel y Portal de Las Canarias.
En la zona de Mogote, las colonias incluidas son Altos de Los Laureles, Vista Hermosa, San Buenaventura, Altos de San Francisco, Arturo Quezada en sus partes alta y baja, Israel Sur, Ciudad Lempira, Herederos López en sus partes alta y baja, Australia y Brisas del Mogote.
También figuran Nueva España, Nueva Galilea, Arciery y David Betancourt.
El listado correspondiente a Mogote incorpora además Nueva Jerusalén, Ramón Amaya Amador, La Huerta, Altos de La Quezada, Altos del Mirador, Villas San Miguel, Nueva Orocuina, 23 de Junio, Soledad, Fátima e Israel Norte. En el sector F.U. aparecen La Fuente, Nueva Era, Soledad, la parte alta del sector 6 de la colonia 21 de Febrero y La Fuente II.
También se incluyeron la residencial Centro América IV etapa y sectores de Centro América Anexo Sur, Villa Reyes, Santa Cecilia, Monte Carmelo, Centro América Este y Altos de La Mayangle.
Sectores de Cerro Grande, El Olímpo y alrededoresEn Cerro Grande, el calendario abarca la zona 4, las zonas 3 y 2 en su parte baja, la parte alta de la zona 2 y sectores de Alemania, Villa Unión, Los Amates, Las Pavas, Buenas Nuevas, Brisas de La Laguna, García en su parte alta y Gracias a Dios.
En el sector de Olimpo I figuran Torocagua Norte, La Esperanza, 1 de Diciembre, Iberia en su parte alta, Bella Vista, San Cristóbal, Crucitas, Pedregalito, Granada y Pirámide.
También se incluyeron Torocagua Sur, Santa Fe, la parte alta de Independencia, Santa Cecilia, Rosario, la parte baja de Policarpo Paz, Rafael Leonardo Callejas y los alrededores de la Clínica Periférica del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
El mismo sector comprende La Laguna, los sectores 1, 2 y 3 de la colonia 3 de Mayo, así como Ayestas, Independencia, Bella Vista Norte, Guamilito, Barrio Obrero, Los Profesores, Cofradía y Mall Premier.
Por su parte, en Olimpo II aparecen Campo Cielo, Flor 1, Fuerzas Armadas, Zapote Norte y Centro, Canadá, 14 de Febrero, Francisco Morazán y El Pastel.
El calendario también contempla la parte baja de Villa Unión, Flor 2, San Martín, Brisas de Olancho y la parte alta de Flor 1.
Además, se incluyeron el sector 4 de la colonia 3 de Mayo, Flor No. 1 en los alrededores de Billares Michel, El Carrizal I y II, El Pedernal, Smith, San Jorge, la parte alta de Policarpo Paz y Villa Unión, en el sector del Tanque.