Primeras colonias recibirán agua potable cada nueve días, anuncia UMAPS

Tegucigalpa, Honduras.- Lo​​​​​​s primeros sectores de Tegucigalpa y Comayagüela ya fueron incluidos en el nuevo calendario de distribución de agua potable con un periodo de cada nueve días, en lugar de los 12 días que se mantenían debido a la crisis hídrica en la capital. La Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) informó cuáles colonias recibirán el servicio con mayor frecuencia, luego de que la represa Los Laureles alcanzara el 100% de su capacidad y La Concepción superara el 40%. Las autoridades aclararon que el cambio no se aplicará de manera simultánea en toda la ciudad, sino que se incorporará progresivamente hasta abarcar los distintos sectores abastecidos por el sistema.

¿Qué colonias están incluidas en el nuevo calendario?

Entre las zonas anunciadas figuran varios sectores de Las Hadas, como la parte baja, la calle de tierra, Villa San Rafael, Gatesa, Altos de Las Hadas, Los Ángeles, Villas Mediterráneo, Villas Santa Mónica, Santa Cecilia y Villa Las Hadas, además de la cuarta etapa de Las Hadas. También aparecen las partes alta y baja de la residencial Francisco Morazán y la colonia 19 de Septiembre. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse En el sector de Villa Laureles se incluyeron Villa Los Laureles y Laureles Real. Para Santa Cruz, el calendario contempla las residenciales Santa Cruz I, II y III etapa, Las Casitas, Quinta Isabel y Portal de Las Canarias. En la zona de Mogote, las colonias incluidas son Altos de Los Laureles, Vista Hermosa, San Buenaventura, Altos de San Francisco, Arturo Quezada en sus partes alta y baja, Israel Sur, Ciudad Lempira, Herederos López en sus partes alta y baja, Australia y Brisas del Mogote. También figuran Nueva España, Nueva Galilea, Arciery y David Betancourt.